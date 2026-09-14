"Войну нужно заканчивать": Зеленский подтвердил готовность Украины не бить по российской энергетике, если РФ поступит аналогично

Украина готова остановить уничтожение критической инфраструктуры России, если государство-агрессор будет соблюдать аналогичные договоренности. Наша сторона ожидает от партнеров конкретных мер по обеспечению надежного и долгосрочного прекращения подобных ударов.

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Об этом вечером 14 сентября сообщил президент Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он отметил, что Киев не уверен, что Москва действительно будет выполнять эти условия.

Глава государства дал понять, что на действия противника украинские воины будут отвечать зеркально.

"Украина предложила партнерам обеспечить такую ​​договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры", – сообщил Зеленский.

Он напомнил, что сейчас вражеские обстрелы нацелены именно на продовольствие, энергетику и "другие элементы базового гарантирования жизни".

"Ежедневно мишенями становятся украинские объекты энергетики, портовая инфраструктура, логистика, даже склады с продовольствием и фармацевтикой. Украина не уверена, что Россия имеет желание соблюдать какую-либо договоренность", – написал президент.

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Страны-партнеры могут помочь с обеспечением "реального желания РФ" не совершать подобные атаки. Если это произойдет, "то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее прекращение наших ударов".

"Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно на это время ослабление напряжения в отношении бензина и дизеля. Войну нужно заканчивать. И деэскалационный шаг в отношении критической инфраструктуры может быть первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики", – подытожил Зеленский.

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