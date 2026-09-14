Россия готовит новую волну ударов по Украине, атака может продолжаться весь день: Игнат выступил с предупреждением

Российские войска готовятся к атаке на Украину сразу по нескольким направлениям, причем новые удары могут продолжаться в течение всего дня. В настоящее время под обстрелом беспилотников находится Одесская область, однако угроза возможна также с севера и востока.

Видео дня

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона. Информация была обнародована СМИ.

Украинская ПВО работает над тем, чтобы максимально сократить количество попаданий, однако полностью перекрыть все направления невозможно. Сейчас противник активно использует ударные беспилотники с двигателями внутреннего сгорания. Российская армия накопила значительное количество таких БПЛА и применяет их в несколько волн.

"Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока", — отметил представитель Воздушных сил.

Он пояснил, что россияне регулярно пытаются менять тактику, используя различные типы боеприпасов, чтобы затруднить работу украинской противовоздушной обороны.

Главные истории дня

"Враг всегда планирует какую-то неожиданную операцию, чтобы застать врасплох нашу противовоздушную оборону, используя различные типы боеприпасов", — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что показатели уничтожения нереактивных ударных дронов остаются высокими. По его словам, украинские защитники неба сбивают около 90–100 % таких целей.

"Эти результаты близки к 90–100 процентам, но, к сожалению, есть эти 10 процентов", – пояснил Игнат.

Частине беспилотников, которые преодолевают украинскую ПВО, удаётся достигать логистических маршрутов, железных дорог и других объектов. Для противодействия атакам задействуют авиацию, зенитные системы, наземные силы и другие составляющие комплексной системы ПВО.

Территория Украины слишком велика, чтобы полностью перекрыть все возможные направления ударов.

Отдельно Игнат рассказал об изменении характера российских атак. В конце августа оккупанты массово использовали реактивные беспилотники, в частности пытались атаковать Киев и Киевскую область.

"В августе, по сравнению с другими месяцами, было зафиксировано рекордное количество — 2800 за август", — сообщил пресс-секретарь.

Для сравнения: в июле было зафиксировано около 1500 реактивных БПЛА, а в июне — всего около 350.

Россия, возможно, использовала значительные запасы реактивных дронов в августе, после чего перешла к нескольким волнам запусков обычных "Шахедов". Именно их оккупанты сейчас активно направляют, в частности, на западные области.

Реактивные БПЛА сложнее перехватывать, а их дальность полета, по словам Игната, не позволяет столь же эффективно атаковать отдаленные западные регионы.

Игнат предупредил, что российские удары могут не ограничиться одной волной.

"Ожидается, что эти атаки могут продолжаться в течение сегодняшнего дня", — заявил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия может нарастить выпуск ударных беспилотников типа"Шахед" на территории особой экономической зоны "Алабуга". Спутниковые снимки показали, что в южной части экономической зоны продолжается строительство новых крупных производственных корпусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!