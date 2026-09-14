Россия может увеличить выпуск "Шахедов": OSINT-аналитик показал новые цеха "Алабуги"

Россия может нарастить выпуск ударных беспилотников типа "Шахед" на территории особой экономической зоны "Алабуга". Спутниковые снимки показали, что в южной части экономической зоны продолжается строительство новых крупных производственных корпусов.

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Точное назначение новых объектов пока неизвестно, однако OSINT-аналитики зафиксировали как минимум пять крупных сооружений. Об этом пишет Telegram-канал Dnipro Osint.

На юге "Алабуги" строят новые корпуса

В южной части экономической зоны "Алабуга" продолжается расширение промышленной инфраструктуры. На спутниковых снимках видно, что на площадке уже возведено несколько крупных производственных корпусов, а ещё ряд объектов находится на разных стадиях строительства.

В частности, сформировано не менее пяти крупных удлинённых корпусов. Рядом с ними обустроены внутренние дороги и подъезды, а также продолжается строительство дополнительных сооружений.

Точное назначение объектов пока неизвестно

OSINT-аналитики отмечают, что на данный момент невозможно точно определить, для чего предназначены новые здания. В то же время строительство ведётся на территории "Алабуги", где Россия наладила производство ударных беспилотников типа "Шахед".

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Аналитики обнародовали спутниковые снимки участка, на которых видны новые корпуса и инфраструктура вокруг них. Координаты участка: 55.805639° 52.028280°.

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