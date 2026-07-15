Россия разработала новые "Герани": каковы их характеристики и почему их сложнее сбивать

Россия вновь усовершенствовала собственную версию иранских дронов-камикадзе Shahed-136, "Герань". Новая модификация затрудняет работу ПВО и зенитных дронов-перехватчиков.

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Об этом сообщает журнал Forbes. Новые дроны могут развивать скорость 300–500 км/ч, чего не может сделать обычный Shahed-136.

Что известно о новой версии

Издание пишет, что высокая скорость новых дронов значительно затрудняет их перехват зенитными дронами. Их полет на больших высотах снижает эффективность работы средств ПВО. Кроме того, Россия представила дистанционно управляемые модели "Гераней", которыми управляет оператор на всех этапах полёта.

"В отличие от оригинальных беспилотников "Герань", которые были автономными, эти беспилотники могут маневрировать в ответ на угрозы, изменять свои маршруты и принимать меры уклонения, когда сталкиваются с украинскими средствами противовоздушной обороны. Поддержание контроля на таких больших расстояниях требует надёжного канала связи", — говорится в материале.

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Предыдущие версии работали благодаря Starlink, но более новые используют бортовые радиоретрансляторы и дроны-ретрансляторы для увеличения дальности управления.

Кроме того, они оснащены более сложными сенсорными комплексами, а электрооптические камеры позволяют зенитному дрону идентифицировать позиции украинских сил ПВО, что дает возможность выполнять маневры уклонения или передавать информацию для нанесения новых ударов. Кроме того, в корпусах дронов установлены инфракрасные датчики, которые позволяют дрону захватывать и отслеживать движущиеся цели в зоне поражения.

Напомним, ранее Россия представила новую линейку универсальных беспилотников "Сатурн". В нее вошли две модели, которые отличаются характеристиками, дальностью применения и назначением.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские войска начали использовать беспилотники типа "Молния" на видеочастотах, которые сложно обнаружить большинству имеющихся систем радиоэлектронного контроля.

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