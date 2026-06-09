Военные РФ начали применять дроны 'Молния' на частотах, которые не видят детекторы: 'Флеш' предупредил об опасности

Российские войска начали использовать беспилотники типа "Молния" на видеочастотах, которые сложно обнаружить большинству существующих систем радиоэлектронного контроля.

Видео дня

Об этом 9 июня в Facebook сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш".

Он обратился к военным подразделениям с призывом учитывать новые особенности работы российских беспилотников и не полагаться исключительно на показатели детекторов.

Проблемные частоты

По словам Сергея Бескрестнова, противник начал использовать на дронах "Молния" диапазон видеочастот 4,1– 4,5 ГГц, в том числе 4,3– 4,5 ГГц.

"Внимание, фронтам! Противник начал применять на "Молниях" диапазон видео частот 4,1–4,5 ГГц (4,3–4,5 ГГц). Большинство детекторов не видят эти частоты, либо видят плохо. Предупреждаю чтобы доверие к детектору не стоило вам жизни", – написал он.

Советник министра обороны отметил, что недостаточная чувствительность части средств обнаружения к этому диапазону может создавать дополнительные риски для личного состава на передовой.

Что известно

Применение таких частот затрудняет обнаружение беспилотников средствами радиоэлектронного контроля, которые настроены на другие диапазоны. Это может влиять на оперативное реагирование на угрозу и своевременное предупреждение военных о приближении дронов.

В то же время информация о массовом использовании таких решений требует дальнейшего официального подтверждения. На фоне развития беспилотных технологий продолжается работа по совершенствованию средств радиоэлектронной разведки и обнаружения воздушных целей.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что США заинтересовались закупкой украинских дронов и систем радиоэлектронной борьбы после нескольких лет войны, во время которых Украина смогла создать одни из самых эффективных беспилотных технологий в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!