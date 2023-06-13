Глава МАГАТЭ Гросси приехал в Украину: должен встретиться с Зеленским и посетить ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во вторник, 13 июня, прибыл в Украину. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, далее глава МАГАТЭ отправится на захваченную Россией Запорожскую АЭС.

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На ЗАЭС глава МАГАТЭ намерен оценить риски, которые возникли для безопасности станции после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, вода из которой использовалась для охлаждения реакторов. Об этом пишет Reuters.

После встречи с Зеленским в Киеве, пишет издание, Гросси отправится на оккупированную российскими войсками ЗАЭС. Глава МАГАТЭ намерен оценить уровень воды в пруду-охладителе, использующемся для охлаждения реакторов, после теракта на Каховской ГЭС 6 июня.

Издание подчеркивает, что хотя западные страны все еще собирают доказательства для определения, кто стоит за подрывом плотины, практически ни у кого на Западе нет сомнений, что у Украины не было причин для того, чтобы устроить на своей земле такую огромную катастрофу.

После уничтожения Каховского водохранилища под угрозой оказалась и Запорожская АЭС, которая использовала воду из него для защиты реакторов от катастрофического перегрева. Сейчас охлаждать реакторы на ЗАЭС возможно только с помощью пруда-охладителя. Наполнять его из Каховского водохранилища после катастрофического падения уровня воды больше невозможно.

По данным НАЭК "Энергоатом", по состоянию на 13 июня уровень воды в пруду стабилен и достаточно высок: на утро вторника он составлял 16,67 метра (54,69 фута), чего, уверили в "Энергоатоме", "вполне достаточно для удовлетворения потребностей станции".

Общаясь с журналистами после прибытия в Киев, Гросси отметил, что непосредственной опасности нет, но ситуация "серьезная".

"Это шаг в неправильном направлении... Это еще один шаг к ослаблению системы безопасности, которая есть на любой атомной электростанции", – заявил он.

Глава МАГАТЭ рассчитывает, что его визит на самую большую атомную электростанцию позволит более точно оценить существующие риски.

Сейчас вода в пруду-охладителе расходуется медленно, поскольку реакторы не производят энергию и вода не испаряется быстро в процессе охлаждения.

Кроме того, в общении с журналистами Гросси отметил, что обеспокоен тем, что ЗАЭС может пострадать в ходе контрнаступления Украины, которое преследует цель отвоевать оккупированные Россией украинские земли.

Он не увидел никаких признаков того, что Россия перебрасывала на территорию станции военную технику, но в ходе визита намерен прояснить это.

"На данный момент у нас нет никаких указаний, но этого нельзя исключать", – заявил глава МАГАТЭ.

Напомним, накануне сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Гросси едет в Украину. Он планировал встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи для ликвидации последствий подрыва оккупантами Новокаховской гидроэлектростанции.