Буданов: оккупанты дополнительно заминировали ЗАЭС

После подрыва Каховской гидроэлектростанции российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Самое страшное, что взрывчатка установлена также на охладитель, при повреждении которого "будут значительные проблемы".

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Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. Он напомнил, что подрыв оккупанами дамбы ранее создал проблемы для оккупированной ЗАЭС, но теперь они усилились (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"К сожалению, по состоянию на данный момент определенная угроза существует. Еще раз говорю определенная. Потому что ЗАЭС под контролем оккупационных войск", – подчеркнул главный разведчик страны.

"Правда в том, что уничтожив дамбу, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС. Это первое. Но второе, самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что был заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то большая вероятность, что будут значительные проблемы", – подчеркнул начальник ГУР.

Также он прокомментировал подрыв Каховской ГЭС, отметив, что "за полчаса до подрыва подразделению РФ, которое было у Каховской ГЭС, приказали быстро уйти".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 14 июня страна-агрессор Россия запустила дезинформационно-манипулятивную кампанию, целью которой является запугивание украинцев. В российских Telegram-каналах начали распространять видео с намеком на вероятный теракт на Запорожской АЭС в будущем, в ролике показали дату 03.07.2023;

– заведующий отделением атомной энергии института безопасности АЭС Владимир Борисенко пояснил, что в случае вероятного подрыва российскими оккупантами ЗАЭС "второго Чернобыля" не будет. На ЧАЭС и ЗАЭС совершенно разные типы реакторов, к тому же топливо в последней находится в холодном состоянии.

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