Зеленский: Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС, оккупанты все подготовили для этого. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения чудовищного преступления.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Об этмо говорится в обращении Зеленского (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам президента, террористический акт, который запланировала Россия на Запорожской АЭС, предусматривает выброс радиации. Более того, Зеленский добавил, что оккупанты уже все подготовили для совершления этого преступления.

Зеленский добавил, что Украина передала всю имеющуюся информацию партнерам – в Европе, Америке, Китае, Бразилии, Индии, арабскому миру и Африке. Президент заявил, что абсолютно все страны нашей планеты и международные организации должны знать о террористических намерениях России.

"К сожалению, уже неоднократно мне приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра. Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после подрыва Каховской гидроэлектростанции российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Самое страшное, что взрывчатка установлена также на охладитель, при повреждении которого "будут значительные проблемы".

Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на Запорожскую АЭС назвал ситуацию там "чрезвычайно нестабильной". По его словам, потеря Каховского водохранилища после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС стала для наибольшей в Европе атомной станции катастрофой.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующий отделением атомной энергии института безопасности АЭС Владимир Борисенко пояснил, что в случае вероятного подрыва российскими оккупантами ЗАЭС "второго Чернобыля" не будет. На ЧАЭС и ЗАЭС совершенно разные типы реакторов, к тому же топливо в последней находится в холодном состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!