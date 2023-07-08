Оккупанты продолжают минирование ЗАЭС и объектов на территории станции – ГУР

Российские оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории стратегического объекта. Разведка фиксирует доставку на ЗАЭС мин и взрывчатых веществ.

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В частности, минно-взрывные заграждения из управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа фиксируются в технических помещениях и машинных залах станции. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В военной разведке отметили, что российские оккупанты продолжают минирование ЗАЭС.

"Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. В настоящее время на территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества", – говорится в сообщении ГУР.

Минируют захватчики, прежде всего, технические помещения и машинные залы ЗАЭС.

"В технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа. В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200" , – констатировали в разведке.

Напомним, накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы Агентства "не увидели никаких признаков взрывчатки" на ЗАЭС после обследования. Правда, он признал, что на крыши реакторов, где были замечены неизвестные объекты, которые могут оказаться взрывными устройствами, россияне до сих пор наблюдателей МАГАТЭ не пускают.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС, оккупанты все подготовили для этого. Это заявление последовало после того, как начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предостерег, что после подрыва Каховской гидроэлектростанции российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС.

Накануне, 6 июля, в сети появились спутниковые фото, подтверждающие, что на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС появились новые объекты. Качество снимков не позволяет идентифицировать, что именно там размещено. Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что, по данным украинской разведки, этот энергоблок может быть заминирован.

Также сообщалось, что в "Энергоатоме" констатировали, что оккупанты установили пулеметные гнезда на крышах энергоблоков ЗАЭС.