'Не увидели никаких признаков взрывчатки': Гросси повторил тезис о ЗАЭС, но указал на один нюанс

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после заявлений Украины о минировании оккупантами Запорожской АЭС заявил о "прогрессе". По его словам, экспертам МАГАТЭ российские оккупанты разрешили осмотреть еще несколько участков станции, куда раньше инспекторов не допускали – и там они "не увидели никаких признаков взрывчатки или мин".

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Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в Токио 7 июля, пишет "Радио Свобода". При этом он признал, что на крыши реакторов, где были замечены неустановленные объекты, которые могут оказаться взрывными устройствами, россияне до сих пор наблюдателей МАГАТЭ не пускают.

По словам Гросси, со среды экспертам МАГАТЭ удалось осмотреть еще несколько участков территории ЗАЭС, куда ранее их не допускали российские оккупанты. В то же время, признал Гроси, "прогресс" не затронул крыши реакторов, где, по данным украинской разведки, захватчики могли заложить взрывчатку.

"Мы имеем прогресс. Со среды по сегодняшний день мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос (оккупационным. – Ред.) властям, чтобы подняться туда", – заявил гендиректор МАГАТЭ.

По словам Гросси, он уверен, что в конце концов оккупанты дадут экспертам Агентства это разрешение. Пока же они смогли осмотреть, в частности, охладительные пруды станции.

"Мы смогли осуществить осмотры охладительных прудов и других мест. Как видно из моих сообщений, мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах", – заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС, оккупанты все подготовили для этого. Это заявление последовало после того, как начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предостерег, что после подрыва Каховской гидроэлектростанции российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС.

Накануне, 6 июля, в сети появились спутниковые фото, подтверждающие, что на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС появились новые объекты. Качество снимков не позволяет идентифицировать, что именно там размещено. Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что, по данным украинской разведки, этот энергоблок может быть заминирован.

Также сообщалось, что в "Энергоатоме" констатировали, что оккупанты установили пулеметные гнезда на крышах энергоблоков ЗАЭС.