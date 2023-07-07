Оккупанты установили пулеметные гнезда на крышах энергоблоков ЗАЭС: в 'Энергоатоме' заявили об опасности

Российские военные разместили пулеметные гнезда на крышах энергоблоков Запорожской АЭС. Так, новые спутниковые снимки также могут свидетельствовать о том, что оккупанты разместили на крышах взрывчатку.

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Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона "Единые новости". Также он выразил мнение, что техногенная катастрофа на Каховской гидроэлектростанции свидетельствует о возможности подобных действий оккупантов на Запорожской атомной электростанции.

"Мы знаем, что были размещены пулеметные гнезда на крышах нескольких энергоблоков. Эти новые снимки также могут свидетельствовать о том, что на крышах может быть взрывчатка. Конечно, точно сказать, учитывая качество фото нельзя, что там именно", – подчеркнул Котин.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что у российской стороны есть вся необходимая техническая подготовка для возможного локального взрыва на Запорожской атомной электростанции. Это может быть осуществлено с целью остановки контрнаступательных действий сил обороны Украины и создания политического давления на Киев с помощью некоторых партнеров.

Напомним, что оккупанты сознательно нарушают ряд основных требований к эксплуатации энергоблока и увеличивают риск аварии на Запорожской атомной станции. Отказ российских террористов переводить пятый энергоблок Запорожской АЭС в состояние "холодной остановки" может привести к аварии и масштабному выбросу радиации.

Как сообщал OBOZREVATEL, при взрыве на ЗАЭС под угрозой радиационного заражения могут оказаться населенные пункты в радиусе 30 км, в частности, в Запорожской и Днепропетровской областях. Население узнает о катастрофе из-за специальных систем оповещения, которые сработают даже при отсутствии интернета.

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