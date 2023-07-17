Россияне продолжают минировать ЗАЭС: в 'Энергоатоме' заявили, что ситуация на станции не улучшилась

Ситуация на оккупированной Россией Запорожской АЭС остается сложной. Захватчики используют крупнейшую атомную электростанцию в Европе как военную базу и продолжают минировать территорию стратегического объекта.

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При этом находящихся на ЗАЭС инспекторов Международного агентства по атомной энергии оккупанты не допускают в ряд зон, которые представители агентства должны осмотреть. Об этом в эфире телемарафона заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщили в госпредприятии.

Как отметили в "Энергоатоме", ситуация на Запорожской АЭС остается сложной. По словам Котина, никакого улучшения в настоящее время не наблюдается.

"Фактически российские оккупанты продолжают использовать ее как свою военную базу. Мы регулярно получаем сообщения, что они минуют нашу станцию", – отметил он.

Котин добавил, что отслеживание радиационного состояния на площадке ЗАЭС сейчас осуществляется благодаря датчикам радиационного мониторинга, расположенным в 5 км от станции, на правом берегу Днепра.

Кроме того, отметили в "Энергоатоме", на ЗАЭС до сих пор находятся инспекторы МАГАТЭ. Информация, которую они передают, помогает украинским специалистам составить картину реальной ситуации на атомном объекте.

Однако оккупанты не допускают представителей Агентства во все зоны, которые необходимо осмотреть.

"Несмотря на деградацию оборудования, мы очень ждем момента, когда сможем вернуть контроль над станцией, чтобы возобновить ее полноценную работу", – подчеркнул президент "Энергоатома".

Напомним, ранее о том, что ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, заявляли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Там подчеркнули: пока станция находится под оккупацией, гарантий, что не случится непоправимого, никто дать не может.

Перед тем в военной разведке Украины предупреждали, что оккупанты продолжают минирование ЗАЭС и объектов на территории станции. Зафиксирована доставка на ЗАЭС мин и взрывчатых веществ.

В частности, минно-взрывные заграждения из управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа фиксируются в технических помещениях и машинных залах станции.

Также сообщалось, что захватчики используют станцию для хранения боеприпасов. По данным Запорожской ОВА, сейчас на Запорожской АЭС находятся около 500 россиян – военных и работников "Росатома".