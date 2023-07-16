'Ситуация не изменилась': в ГУР оценили угрозу взрыва на ЗАЭС

Российские оккупанты заминировали объекты на территории ЗАЭС. Пока нельзя с уверенностью утверждать, что россияне таки решатся совершить теракт.

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Однако пока наибольшую атомную электростанцию контролируют захватчики, такая угроза сохраняется. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, угроза теракта на ЗАЭС, а также на заводе "Крымский титан" во временно оккупированном Крыму никуда не исчезла. Она будет сохраняться до тех пор, пока эти объекты будут оккупированы Россией.

"К сожалению, эти важные объекты – "Крымский титан" и Запорожская станция – находятся под оккупацией. Проведены работы по минированию объектов на территории ЗАЭС и завода "Титан". Ситуация пока не изменилась и разминирование там не происходило. Продолжается политика шантажа. Говорить о том, что теракт – решенный сценарий, мы сегодня не будем. Но эта угроза существует, пока на этом и других важных объектах находятся российские оккупанты", – подчеркнул Юсов.

Напомним, 8 июля украинская военная разведка констатировала, что оккупанты продолжают минирование ЗАЭС и объектов на территории станции. Зафиксирована доставка на ЗАЭС мин и взрывчатых веществ.

В частности, минно-взрывные заграждения из управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа фиксируются в технических помещениях и машинных залах станции.

Также сообщалось, что захватчики используют станцию для хранения боеприпасов. По данным Запорожской ОВА, сейчас на Запорожской АЭС находятся около 500 россиян – военных и работников "Росатома".