Россияне перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в состояние 'горячей остановки': в 'Энергоатоме' Украины отреагировали

В понедельник, 24 июля, энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции перевели в состояние "горячей остановки". Этот преступный приказ незаконного "руководства" выполнили, несмотря на предупреждения и требования украинской стороны, в частности Госатомрегулирования и ГП "НАЭК "Энергоатом".

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Энергоатома". Там подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением требований к эксплуатации ядерной установки.

Энергоблок №4 ЗАЭС сейчас должен находиться исключительно в состоянии "холодной остановки". То, что происходит на станции, является нарушением ядерного законодательства Украины.

В "Энергоатоме" напомнили, что после подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища появились реальные риски того, что Запорожская АЭС будет недостаточно снабжена охлаждающей водой.

"Это блокирует возможность работы ЗАЭС на мощности, и российская оккупационная администрация станции и представители "Росатома" об этом знают. А следовательно, это бесспорный риск для ядерной и радиационной безопасности из-за длительного простого оборудования энергоблока, отсутствия должного регламентного технического обслуживания и ремонта оборудования", – сказано в сообщении.

Глава "Энергоатома" Петр Котин обратился к Министерству иностранных дел Украины, чтобы дипломаты призвали МАГАТЭ повлиять на оккупационную "администрацию" ЗАЭС для перевода всех энергоблоков станции в состояние "холодной остановки". Также соответствующую ноту следует распространить среди стран – членов Агентства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские атомщики отказались выполнять преступный приказ оккупантов о запуске блока №4 на ЗАЭС. Около 30 работников смогли выехать из временно оккупированного Энергодара на подконтрольную властям территорию Украины.

– После этого на Запорожскую АЭС захватчикам пришлось привезти атомщиков-россиян. Предварительно, речь идет о сотрудниках шести АЭС на территории страны-агрессора.

– В то же время против работников ЗАЭС, которые отказываются идти на сотрудничество, россияне усилили репрессии.

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