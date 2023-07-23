Оккупанты в Энергодаре усилили репрессии против работников ЗАЭС – Генштаб

Российские военные преступники продолжают давление на украинцев, оказавшихся во временной оккупации. Так, в Энергодаре из-за этого в очередной раз страдают работники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Оккупанты запугивают и применяют к ним репрессии за украинскую позицию. Ситуацию описал в сводке на утро 23 июля Генеральный штаб ВСУ.

"Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области оккупанты усилили репрессии против работников ЗАЭС, которые отказываются сотрудничать и заключать контракты с российской оккупационной администрацией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы продолжают сопротивляться: они не выходят на работу, саботируют выполнение решений врага и т.д.

В то же время военные преступники применяют к таким работникам меры психологического и физического воздействия. В частности, сотрудники росгвардии и ФСБ РФ используют устрашение, угрозы и шантаж.

"А также избивают украинских специалистов, отбирают у них наличные деньги, средства с банковских карт, изымают мобильные телефоны", – указали в Генштабе.

Ранее отмечалось, что оккупанты пытаются запустить на Запорожской АЭС блок №4, что грозит ядерной и радиационной безопасности станции. К этому они пытались вынудить украинский персонал, однако атомщики отказались выполнять преступный приказ. Известно, что около 30 из них смогли уехать из временно оккупированного города на подконтрольную территорию Украины.

В то же время на ЗАЭС захватчикам пришлось привезти атомщиков-россиян. Предварительно, речь идет о сотрудниках шести АЭС из территории страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ГУР МО Украины, войска РФ планируют организацию вооруженной провокации на Запорожской АЭС, во время которой могут применить тяжелое вооружение. Ныне захватчики готовят имитационные обстрелы стратегического объекта, который попытаются выдать за попытку "штурма" станции со стороны ВСУ.

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