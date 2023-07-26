"Минирование ЗАЭС создает опасность для целого региона": США призвали Россию немедленно остановиться
США призывают РФ немедленно прекратить минирование Запорожской атомной станции, а также боевые действия вблизи нее. Такие действия чреваты безопасностью целого региона.
Соответствующее спикер Государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга 25 июля. Таким образом, он ответил на вопрос о позиции Вашингтона в связи с информацией МАГАТЭ об обнаружении мин на территории ЗАЭС.
"Подобная насильственная и нестабильная деятельность в непосредственной близости от атомной электростанции, а в этом случае – на АЭС, чрезвычайно опасна", – предостерег он.
Представитель внешнеполитического ведомства США добавил, что минирование Запорожской АЭС создает прямую опасность в регионе.
"Из-за этого мы продолжаем призывать прекратить такие действия в непосредственной близости от АЭС", – сказал Пател.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 25 июля стало известно, что эксперты МАГАТЭ обнаружили на площадке ЗАЭС противопехотные мины направленного действия. Они расположены в зоне ограниченного доступа, куда не имеет доступа персонал станции.
– В ГУР Минобороны Украины уже предостерегали, что враг заминировал ЗАЭС. Была зафиксирована доставка на станцию мин и взрывчатых веществ.
– По данным Запорожской ОВА, РФ использует ЗАЭС для хранения боеприпасов.
– По состоянию на 17 июля оккупанты продолжали минировать ЗАЭС, рассказали в ГП "НАЭК Энергоатом".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!