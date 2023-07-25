Представители МАГАТЭ нашли на ЗАЭС противопехотные мины: россияне утверждают, что так нужно

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на площадке захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции противопехотные мины направленного действия. Они расположены в зоне ограниченного доступа, куда не имеет возможности попасть персонал станции.

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Об этом говорится в заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на официальном сайте агентства. Как отмечается, несколько мин, расположенных в буферной зоне между барьерами внутреннего и внешнего периметров площадки ЗАЭС, команда организации обнаружила во время обхода 23 июля.

По словам Гросси, специалисты обсудили расположения противопехотных с оккупационной администрацией объекта, однако россияне назвали это "военным решением" и заявили, что взрывчатка установлена в зоне, контролируемой войсками РФ.

"Однако наличие таких взрывчатых веществ на площадке не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции — даже если первоначальная оценка МАГАТЭ, основанная на его собственных наблюдениях и разъяснениях станции, заключается в том, что любой подрыв этих мин не должен влиять на системы ядерной безопасности и защиты площадки", – говорится в заявлении.

Напомним, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины накануне заявили, что оккупанты могут планировать провокацию на захваченной ЗАЭС с применением тяжелого вооружения. По данным разведки, сейчас российские войска готовят имитационные обстрелы станции и попытаются выдать их за попытку "штурма" ЗАЭС Силами обороны Украины.

Разведчики добавили, что, вероятнее всего, провокация состоится до конца июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР ранее предостерегали, что оккупанты провели минирование ЗАЭС и объектов на территории станции. Зафиксирована доставка на станцию мин и взрывчатых веществ.

– В частности, минно-взрывные заграждения из управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа фиксируются в технических помещениях и машинных залах станции.

– Войска России используют станцию для хранения боеприпасов. По данным Запорожской ОВА, сейчас на Запорожской АЭС находятся около 500 россиян – военных и работников "Росатома".

– По состоянию на 17 июля, по данным ГП "НАЭК Энергоатом", россияне продолжали минировать ЗАЭС, поэтому угроза катастрофы ничуть не уменьшилась.