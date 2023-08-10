Кулеба о ракетах Taurus и ATACMS для Украины: нужно больше времени, но это в процессе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в том, что украинская армия все же получит от союзников дальнобойные ракеты. Это вооружение нужно Силам обороны, чтобы наносить удары в глубину российских позиций.

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Об этом Кулеба сказал в интервью изданию Reuters, опубликованном в четверг, 10 августа. Речь идет о ракетах ATACMS, которые Киев просит у США, и немецких ракетах Taurus.

По словам главы МИД, Вашингтон и Берлин еще сомневаются, передавать ли Украине это дальнобойное оружие, однако он уверен, что решение в конечном итоге будет положительно.

"Они (США и Германия. – Ред.) находятся в процессе проведения собственных расчетов и анализа. И эти варианты… Я думаю, они будут разблокированы. Но это требует больше времени", – добавил Кулеба.

Ранее депутат парламента правящей в Германии Социал-демократической партии Андреас Шварц призвал Берлин не тянуть с поставками Украине дальнобойных ракет Taurus. Он предостерег власть страны от потери времени в этом вопросе. Шварц заявил, что такое вооружение Силам обороны очень нужно для того, чтобы поддержать контрнаступление на фронте и освобождение захваченных россиянами населенных пунктов.

Однако Германия пока не решается передать Украине Taurus, дальность которых 500 км, опасаясь, что Силы обороны могут применить их для ударов по территории страны-агрессора России.

Что касается американских ракет ATACMS, то в июле издание The New York Times сообщило, что в Белом доме продолжаются "тихие дебаты" относительно того, передавать ли их Украине. Эта тема приобрела новую актуальность после того, как Франция на Вильнюсском саммите НАТО объявила о передаче своего аналога британских Storm Shadow – ракет SCALP. Администрация президента США Джо Байдена пока не решается на такой шаг.

Как известно, дальность ATACMS– от 165 до 310 км в зависимости от модификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены Конгресса США поддерживают передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня. Эти снаряды способны долетать на расстояние 300 км – а это значит, что ВСУ смогут ударить по Крымскому мосту и военным объектам на оккупированном полуострове.

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