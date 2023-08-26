"Это действительно сложный вопрос": Резников спрогнозировал сроки получения Украиной ракет Taurus
Украина все же получит от Германии крылатые ракеты Taurus, считает министр обороны нашей страны Алексей Резников. Он надеется, что общий процесс продлится менее года.
"Я очень оптимистичен и вижу, что в будущем мы также получим Taurus из Германии. Потому что ФРГ действительно серьезный партнер Украины в этой войне. И мы уже получили из Германии много очень современных вещей", – сказал глава МО в интервью BILD, записанном в Киеве.
Общаясь с немецкими журналистами, руководитель оборонного ведомства Украины обратил внимание на то, что подобные ракеты для ВСУ уже передали Франция и Великобритания.
Говоря о вероятных сроках предоставления Taurus, он сказал: "Это действительно сложный вопрос. Но я не думаю, что это займет целый год".
Добавим: дискуссия о включение в пакет военной помощи Украине ракет Taurus длится уже несколько месяцев. Официально немецкие власти пока не подтверждают, что планируют расширять поддержку нашей страны таким вооружением.
Крылатые дозвуковые ракеты "воздух – земля" Taurus могут бить по целям на расстоянии до 500 км. Они предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО объектов противника.
Как писал OBOZREVATEL:
– 14 августа министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев поддержал предоставление Украине ракет Taurus. Он высказал надежду, что скоро наша армия получит это вооружение.
– Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также косвенно высказалась в поддержку передачи Taurus для ВСУ. Она заявила, что Берлин "рассматривает все пожелания" Киева, а полномасштабное вторжение России показывает, что "каждый день имеет значение".
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