'Красных линий больше не существует': Резников рассказал о потенциальных поставках Украине ракет ATACMS и TAURUS

Министр обороны Алексей Резников рассказал о потенциальных поставках Украине ракет ATACMS и Taurus. По его словам, партнеры обязательно передадут эти виды вооружения для наших военных.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи со СМИ. Также он пообещал, что долгожданные истребители F-16 будут в Украине.

"Storm Shadow, SCALP мы с вами уже получили. Поэтому сегодня, на наш взгляд, присоединение Германии к коалиции абсолютно логично и реалистично", – отметил он.

Резников сообщил, что он смотрит оптимистично на вопрос передачи крылатых ракет Taurus, потому что уже сейчас есть положительные сигналы от немецкого парламента.

"Что касается ATACMS, я не вижу серьезных препятствий, ведь Америка – очень прагматичная страна. Они долго принимают решения – сколько ракет у них есть, сколько они бы могли дать, сколько бы они могли производить, чтобы не снизить их боеспособность", – объяснил министр обороны.

Поэтому, по его словам, следует ожидать поставок "серьезного" оружия.

"Красных линий больше не существует. Все оружие будет, и даже F-16", – добавил он.

ATACMS (англ. Army TACtical Missile System) — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.

TAURUS (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) — семейство немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, включая важные точки, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Разрабатывалась и производится Taurus Systems GmbH, базирующаяся в Шробенхаузен – совместном предприятием MBDA Deutschland.

Как писал OBOZREVATEL :

– 14 августа министр финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев поддержал предоставление Украине ракет Taurus. Он выразил надежду, что в скором времени наша армия получит это вооружение.

– Министерство иностранных дел ФРГ Анналена Бербок также косвенно высказалась в поддержку передачи Taurus для ВСУ. Она заявила, что Берлин "рассматривает все пожелания" Киева, а полномасштабное вторжение России показывает, что "каждый день имеет значение".

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