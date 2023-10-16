В Германии создали петицию с требованием передать Украине ракеты Taurus: что происходит

В Германии активисты создали петицию с призывом к власти передать Силам обороны Украины дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые армии страны необходимы для успешного контрнаступление. Петиция набрала уже более 3 200 подписей.

Она опубликована на платформе Change.org. Авторы напомнили, что Россия ведет полномасштабную войну против украинского народа уже 19 месяцев. На фронте продолжают гибнуть защитники Украины, города попадают под обстрелы, а украинцы целыми семьями вынуждены бежать от атак российской армии в другие страны.

Активисты убеждены, что поставки вооружения украинскому государства не продлят войну, а наоборот повысят шансы на ее скорейшее окончание.

Они отметили, что нельзя и дальше позволять российскому диктатору Владимиру Путину продолжать "морально и идеологически питаться страхами некоторых западных политиков".

Видео дня

"Поставки ракет Taurus не увеличили бы риск возможной эскалации, а, наоборот, снизили бы риск! И наоборот, дальнейшая недостаточная решимость Запада увеличивает этот риск и побуждает военную банду Путина проливать больше крови в Европе", – сказано в подписи к петиции.

Это вооружение поможет воинам Сил обороны Украины быстрее выгнать российских оккупантов со своих территорий, спасут человеческие жизни в Украине и предотвратят ненужное затягивание войн.

Кроме того, авторы напомнили, что некоторые страны НАТО уже передали Киеву дальнобойное оружие (Франция и Великобритания), а для Германии "было бы политическим позором снова отстать".

"Мы открыто протестуем против того, что канцлер Олаф Шольц блокирует поставку крылатых ракет Taurus в Украину, хотя у коалиции есть на это согласие. Мы уверены, что история не простит ему этого неправильного решения, и поэтому просим всех ответственных членов Бундестага усилить давление на канцлера всеми силами и средствами!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, учитывая, что контрнаступление ВСУ продвигается не слишком быстрыми темпами, Великобритания и Франция давят на Германию с требованием передать Украине ракеты Taurus. Эти государства уже предоставили ВСУ оружие большой дальности.

Ранее глава минобороны Германии Писториус заявил, что правительство пока не приняло положительного решения по поводу передачи Украине Taurus, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия". Как известно,канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Taurus, поскольку боится, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!