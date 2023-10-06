Британия и Франция давят на Германию с требованием передать Украине ракеты Taurus – NYT

Учитывая, что контрнаступление ВСУ продвигается не слишком быстрыми темпами, Великобритания и Франция, предоставляющие Киеву ракеты большой дальности, давят на Германию с требованием передать Украине Taurus.

Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что позиция канцлера Германии Олафа Шольца остается неизменной, ведь ФРГ передает Украине оружие в синергии с США.

Пока что администрация президента США Джо Байдена не сделала публичных заявлений о том, что она отправляет Украине свои армейские тактические ракетные системы ATACMS, которые могут дать значительный импульс в контрнаступлении против оккупантов.

"Но европейские чиновники и эксперты по безопасности говорят, что они ожидают скорого заявления США, которое повысит ставки для канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы он пожертвовал Украине ракеты Taurus", – отмечает издание.

То, что на Шольца оказывают давление, подтвердила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. По ее словам, Шольц находится под сильным давлением и возможно захочет прекратить эту дискуссию.

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Однако она уточнила, что если американцы дадут "зеленый свет" на поставку своих ATACMS, то это может привести к снабжению Германией ракет Taurus.

Представитель правительства Германии заявил в четверг, что позиция Шольца осталась неизменной по сравнению с прошлым месяцем, когда канцлер непосредственно спросили о Taurus, и он дал понять журналистам, что никакого решения принято не было.

В течение большей части прошлого года правительство Германии стремилось объявить о передаче бронетехники, систем ПВО и танков одновременно с аналогичными заявлениями со стороны Соединенных Штатов.

"Ракеты большой дальности являются одной из последних больших систем вооружений, которые Украина потребовала от Запада, но опасения, что они могут нанести удар по российской территории и привести к эскалации войны, посеяли нежелание как в Берлине, так и в Вашингтоне отправлять их", - пишет NYT.

В четверг, 5 октября, немецкий законодатель Антон Хофрайтер от партии Зеленых сказал, что нежелание господина Шольца "укрепляет веру Путина в то, что он выигрывает войну в долгосрочной перспективе".

"Это посылает абсолютно неправильный сигнал", – подчеркнул Хофрайтер.

Напомним, глава Минобороны Германии Писториус заявил, что ФРГ пока не приняла положительного решения по поводу передачи Украине ракти Taurus, поскольку "должен тщательно взвешивать каждую поставку оружия". При этом Берлин продолжает поставлять нашей армии другое важное для контрнаступления вооружением и снарядами.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Глава германского правительства опасается, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала как можно быстрее передать Украине крылатые ракеты Taurus. По ее словам, с помощью такого вооружения ВСУ могут нарушить российские логистические пути.