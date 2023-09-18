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Германия предоставит Украине пакет военной помощи на €400 млн: пока без ракет Taurus

София Закревская
War
2 минуты
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Германия предоставит Украине пакет военной помощи на €400 млн: пока без ракет Taurus

Украина получит от Германии новый пакет военной помощи общей стоимостью 400 миллионов евро. Пока речь не идет о передаче нашим Вооруженным силам ракет Taurus, однако они получат разные виды боеприпасов и транспорт.

Об этом Bild накануне заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" сказал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что снаряды – это то, что сейчас больше всего нужно ВСУ для защиты от российской агрессии. ФРГ предоставит нашей стране фугасные, минометные и минно-ракетные боеприпасы.

"Кроме того, мы поможем защищенными транспортными средствами и системами разминирования. Мы также заботимся о приближающейся зиме: мы пришлем одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла", – добавил министр.

По его словам, помощь Германии Украине комплексная. Кроме поддержки оружием и материалами проводится обучение украинских военных в Германии – до конца этого будет 10 тысяч наших солдат, которые его прошли.

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Почему Украина пока не получит Taurus?

Писториус пояснил, что, планируя помощь Украине, Германия анализирует, в чем заключаются ее сильные стороны. В частности, это современные основные боевые танки Leopard 2A6 и система ПВО IRIS T SLM, которая ежедневно спасает жизнь в Украине во время российских атак.

Министр подчеркнул, что ФРГ тщательно взвешивает каждую поставку вооружения и предварительно выясняет все необходимые детали. В частности, нужно понять, смогут ли украинцы самостоятельно использовать Taurus без помощи солдат Бундесвера.

"Это обязанность всего федерального правительства очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо выяснить различные политические, правовые, военные и технические аспекты. Это нелегко. Пока не решено, отправит ли федеральное правительство крылатые ракеты Taurus", – сказал он.

Германия предоставит Украине пакет военной помощи на €400 млн: пока без ракет Taurus

Политик ответил на вопрос, не боится ли он, что ВСУ могут использовать Taurus для ударов по целям на территории России. "Для этого существуют процедуры. Мы договорно регулируем с украинцами порядок использования поставленных систем вооружения", – отметил Писториус.

Он также ответил, не присоединится ли Германия к обучению украинских пилотов на истребителях F-16, которые срочно нужны Украине.

"Пока это не планируется. Мы сосредотачиваем нашу помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, боевых бронированных машинах и инженерных средствах. Сейчас осенью мы также сосредотачиваемся на обеспечении, то есть на одежде и теплогенераторах. Мы поддерживаем то, что умеем и что больше всего нужно Украине. В коалиции истребителей другие партнеры демонстрируют свои сильные стороны. И это тоже хорошо", – сказал министр.

Он добавил, что хочет, чтобы Украина смогла защитить себя и выиграть войну, поэтому его работа – поддерживать нашу страну как можно лучше и так долго, как потребуется.

"Украина не просто защищает свою территорию. Она борется за большее: за то, что авторитарные государства не могут просто вторгнуться в страну, убить людей и установить новые границы. Так что эта война касается не только Украины. Речь идет о свободе. О свободе во всем мире. А значит и о нашей свободе в Германии", – подчеркнул Писториус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Писториус говорил, что Германия может принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель. Эти ракеты помогут добиться дальнейшего прогресса в освобождении украинских территорий.

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