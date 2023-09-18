Германия предоставит Украине пакет военной помощи на €400 млн: пока без ракет Taurus

Украина получит от Германии новый пакет военной помощи общей стоимостью 400 миллионов евро. Пока речь не идет о передаче нашим Вооруженным силам ракет Taurus, однако они получат разные виды боеприпасов и транспорт.

Об этом Bild накануне заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" сказал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что снаряды – это то, что сейчас больше всего нужно ВСУ для защиты от российской агрессии. ФРГ предоставит нашей стране фугасные, минометные и минно-ракетные боеприпасы.

"Кроме того, мы поможем защищенными транспортными средствами и системами разминирования. Мы также заботимся о приближающейся зиме: мы пришлем одежду, а также генераторы электроэнергии и тепла", – добавил министр.

По его словам, помощь Германии Украине комплексная. Кроме поддержки оружием и материалами проводится обучение украинских военных в Германии – до конца этого будет 10 тысяч наших солдат, которые его прошли.

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Почему Украина пока не получит Taurus?

Писториус пояснил, что, планируя помощь Украине, Германия анализирует, в чем заключаются ее сильные стороны. В частности, это современные основные боевые танки Leopard 2A6 и система ПВО IRIS T SLM, которая ежедневно спасает жизнь в Украине во время российских атак.

Министр подчеркнул, что ФРГ тщательно взвешивает каждую поставку вооружения и предварительно выясняет все необходимые детали. В частности, нужно понять, смогут ли украинцы самостоятельно использовать Taurus без помощи солдат Бундесвера.

"Это обязанность всего федерального правительства очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо выяснить различные политические, правовые, военные и технические аспекты. Это нелегко. Пока не решено, отправит ли федеральное правительство крылатые ракеты Taurus", – сказал он.

Политик ответил на вопрос, не боится ли он, что ВСУ могут использовать Taurus для ударов по целям на территории России. "Для этого существуют процедуры. Мы договорно регулируем с украинцами порядок использования поставленных систем вооружения", – отметил Писториус.

Он также ответил, не присоединится ли Германия к обучению украинских пилотов на истребителях F-16, которые срочно нужны Украине.

"Пока это не планируется. Мы сосредотачиваем нашу помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, боевых бронированных машинах и инженерных средствах. Сейчас осенью мы также сосредотачиваемся на обеспечении, то есть на одежде и теплогенераторах. Мы поддерживаем то, что умеем и что больше всего нужно Украине. В коалиции истребителей другие партнеры демонстрируют свои сильные стороны. И это тоже хорошо", – сказал министр.

Он добавил, что хочет, чтобы Украина смогла защитить себя и выиграть войну, поэтому его работа – поддерживать нашу страну как можно лучше и так долго, как потребуется.

"Украина не просто защищает свою территорию. Она борется за большее: за то, что авторитарные государства не могут просто вторгнуться в страну, убить людей и установить новые границы. Так что эта война касается не только Украины. Речь идет о свободе. О свободе во всем мире. А значит и о нашей свободе в Германии", – подчеркнул Писториус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Писториус говорил, что Германия может принять решение о поставках Украине крылатых ракет Taurus в течение одной-двух недель. Эти ракеты помогут добиться дальнейшего прогресса в освобождении украинских территорий.

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