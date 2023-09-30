В Германии призвали как можно скорее передать Украине ракеты Taurus и признали, что ими можно бить по РФ

Депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала как можно скорее передать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты воздушного базирования Taurus. По ее словам, с помощью такого вооружения ВСУ могут существенно нарушить российские логистические пути.

Также она добавила, что этими ракетами можно бить по территории государства-террориста России. Об этом сообщает издание Bayerischer Rundfunk (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Штрак-Циммерман в очередной раз усилила давление на федерального канцлера Олафа Шольца в вопросе поставок крылатых ракет Украине. Депутат уверена, что, получив немецкое вооружение, украинские военные, согласно международному праву, могут атаковать военные объекты на территории России.

"Теперь мы должны немедленно доставить Taurus, поскольку при целенаправленном использовании крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", – заявила Штрак-Циммерманн.

TAURUS KEPD 350 – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей.

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Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Это ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров, официальная дальность полета которой зафиксирована на уровне 500 км. То есть по большому счету это некий немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Напомним, глава Минобороны Германии Писториус заявил, что ФРГ пока не приняла положительное решение по поводу передачи Украине ракте Taurus, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия". При этом Берлин продолжает снабжать нашу армию другим важным для контрнаступления вооружением и снарядами.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Глава немецкого правительства боится, что украинские войска начнут применять это вооружения для ударов по территории страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженным силам Украины потребуется примерно три месяца, чтобы освоить процесс запуска ракет Taurus. По этой причине, даже если ракеты поставят Украине в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения на них украинских военных.

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