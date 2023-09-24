В Германии дали прогноз, сколько времени ВСУ нужно, чтобы научиться запускать ракеты Taurus

Вооруженным сила Украины потребуется примерно три месяца, чтобы освоить процесс запуска ракет Taurus. По этой причине даже если ракеты поставят Украине в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения на них украинских военных.

Об этом сообщает издание Bild. В течение последних нескольких месяцев правительство Германии активно рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет.

Согласно данным из издания Bild, даже в случае скорой поставки ракет Украине, возникает проблема, связанная с продолжительным процессом обучения украинских военных их использованию.

"Все аргументы ведомства канцлера за задержку (поставок Taurus, - ред.) теперь недействительны. Разум подсказывает, что Taurus должны быть поставлены немедленно. То, как крылатые ракеты важны для Украины, мы увидели недавно после атаки на штаб российского Черноморского флота", – заявил оборонный эксперт партии СвДП Маркус Фабер

Ракеты производятся на заводе компании MBDA в Шробенхаузене. Создатель оценивает, что подготовка Вооруженных Сил Украины к запуску ракет Taurus займет около трех месяцев.

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"Украинцы впервые запросили (ракеты Taurus, - ред.) более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения обучения", – заявил Фабер.

Напомним, глава Минобороны ФРГ Писториус заметил, что ФРГ пока не приняло положительное решение по поводу передач Украине Taurus, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия". При этом Берлин продолжает снабжать нашу армию другим важным для контрнаступления вооружением и снарядами.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация Байдена действительно близка к решению передать Украине ATACMS с кассетной боеголовкой. Именно передача этой версии дальнобойных ракет уже перешла на уровень обсуждения глав ведомств, после чего решение уже должен принять сам президент США.

При этом решение было принято задолго до того, как президент Зеленский посетил США с официальным визитом. Просто это не оглашалось, чтобы Россия не стала совершать провокаций.

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