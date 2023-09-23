США решили передать Украине ATACMS еще до визита Зеленского: срок поставки держится в тайне – FT

Вашингтон принял решение о передаче Киеву ракет дальнего действия ATACMS еще до того, как президент Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Соединенные Штаты. Оно не было озвучено публично, чтобы не стать предметом для реакции у России.

Об это сообщили в Financial Times, ссылаясь на источники, приближенные к Белому дому. Первые ракеты будут отправлены украинским войскам в небольших количествах и уже в ближайшее время.

"Первой отправят версию ATACMS, вооруженную кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Это должно успокоить некоторых чиновников, считающих, что поставка с одной боеголовкой якобы исчерпает американские запасы", – указано в сообщении.

Напомним, во время встречи Байдена с Зеленским в Белом доме политики договорились о совместной работе для производства оружия и оборонных систем Украины и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация Байдена действительно близка к решению передать Украине ATACMS с кассетной боеголовкой. Именно передача этой версии дальнобойных ракет уже перешла на уровень обсуждения глав ведомств, после чего решение уже должен принять сам президент США.

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