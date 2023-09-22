США 'близки к решению' о передаче Украине ракет ATACMS в кассетном исполнении: чем они отличаются от обычных

Администрация Джо Байдена близка к решению передать Украине ракеты ATACMS с кассетной боеголовкой. Именно передача этой версии ATACMS уже перешла на уровень обсуждения глав ведомств, после чего решение уже должен принять сам президент США.

Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на лица, знакомые с процессом обсуждения такой поставки.

"Межведомственные дискуссии относительно того, утверждать ли передачу этого оружия, перешли в последние дни из комитета депутатов, совещания представителей должностных лиц № 2 в органах национальной безопасности, в главный комитет с участием глав ведомств. Процесс завершается решением президента Байдена", – пишет издание, ссылаясь на источники.

ATACMS с кассетным вооружением и радиусом действия до 460 км, в зависимости от выбранной версии, может позволить Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и маршрутам материально-технического обеспечения далеко за российскими линиями фронта и окопными оборонными сооружениями, пишет издание.

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Washington Post также отметило, что Джо Байден проинформировал Владимира Зеленского о планах передать Украине кассетные ATACMS во время разговора за закрытыми дверями.

Для США передача именно кастетных ATACMS является прагматичным решением, потому что эти ракеты для Пентагона фактически имеют "отрицательную" стоимость.

Армия США с 2000-х годов отказывается от кассетных боеприпасов в целом и от кассетных ATACMS в частности. Часть из них была конвертирована под осколоково-фугасную версию. Остальные остаются на складах, однако неизвестно, сколько их находится в боеспособном состоянии, учитывая необходимость обслуживания раз в 10 лет.

Сохранение большого количества таких ракет предполагает расходование средств на утилизацию. А передав их Украине США сэкономит эти средства и поможет изменить ситуацию на поле боя.

Для Украины такое решение было бы идеальным. Ведь трудно найти лучшее решение, например для поражения авиабаз, когда несколько таких ракет выведут из строя все самолеты на открытых площадках и наземную инфраструктуру.

Удары по авиабазам и аэродромам могут заставить российских оккупантов передислоцировать свою авиацию, что изменит ситуацию на поле боя.

Какие кассетные ракеты ATACMS может США передать Украине

Речь идет о версиях ракеты М39, имеющей дальность до 165 км, но 560-кг кассетной боевой части на 950 суб-элементов, и М39А1 с дальностью до 300 км и 160-кг боевой частью на 275 суб-элементов.

После столкновения такой ракеты с целью взрыва каждый суб-боеприпас разлетается на большое количество фрагментов. Радиус поражения живой силы каждого фрагмента – 15 метров, общая площадь поражения кассетной ракетой – более 30 тысяч квадратных метров.

Технические характеристики

ATACMS М39:

Год начала эксплуатации – 1991.

Масса – 1670 кг.

Масса боевой части – 560 кг.

Дальность удара – 165 км.

Точность поражения (отклонения) – 225-250 метров.

ATACMS М39А1:

Год начала эксплуатации – 1998.

Масса – 1320 кг.

Масса боевой части – 160 кг.

Дальность удара – 300 км.

Точность поражения (отклонения) – менее 100 метров.

Ракеты ATACMS запускаются из реактивных систем залпового огня HIMARS, уже находящихся на вооружении армии Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден сообщил Зеленскому, что США пришлют Украине небольшое количество ракет ATACMS. Об этом сообщило издание NBC News, ссылаясь на слова трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомого с ходом дискуссий.

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