Байден сообщил Зеленскому, что США пришлют Украине небольшое количество ракет ATACMS – NBC News

Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Киев впервые получит ракеты большой дальности ATACMS. Пока это будет "небольшое количество".

О расширении военной помощи нашей армии сообщило издание NBC News, ссылаясь на слова трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомого с ходом дискуссий. Однако официального подтверждения информации пока нет.

Отмечается, что чиновники, не уполномоченные выступать публично, не сообщили, когда будут доставлены ракеты и когда американские власти объявят об этом публично.

Медиа напомнило, что в течение нескольких месяцев Украина просила предоставить армейскую тактическую ракетную систему, известную как ATACMS. Она даст Киеву возможность поражать цели на расстоянии до 180 миль, поражая линии снабжения, железные дороги и пункты управления и контроля в тылу россиян.

Напомним, что еще накануне в администрации Байдена сообщили, что пока не собираются передавать Силам обороны Украины ракеты большой дальности ATACMS. Такое решение было принято лично президентом.

При этом государство намерено выделить Киеву новый масштабный пакет военной помощи, который в частности будет сосредоточен на усилении системы противовоздушной обороны Украины.