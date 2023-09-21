США пока не будут предоставлять Украине ATACMS: новый пакет будет сосредоточен на ПВО

В администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что Вашингтон пока что не будет передавать Силам обороны Украины ракеты большой дальности ATACMS. Такое решение было принято лично главой Штатов Джо Байденом.

Однако государство выделит Киеву новый масштабный пакет военной помощи, который в частности будет сосредоточен на усилении системы противовоздушной обороны Украины. Об этом 21 сентября сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, передает Укринформ.

О новой помощи для украинской армии для борьбы с полномасштабным вторжением России Байден объявит на встрече с главой украинского государства Владимиром Зеленским 21 сентября.

Как сказал Салливан, поставка ВСУ ракет ATACMS не снимается с обсуждений в Белом доме, однако в этот пакет помощи это вооружение не войдет.

Он добавил, что Байден часто общается с американскими военными, а также с союзниками в Европе и Украине относительно потребностей Украины на поле боя и относительно того, что может предоставить стране Вашингтон, поддерживая собственные потребности в обороне.

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В то же время, в новый пакет военной помощи от Штатов войдут "значительные возможности ПВО". Эта помощь, как сказал советник Байдена, поможет Украине укрепить оборону перед возможными атаками России на украинскую критическую инфраструктуру.

Также Вашингтон передаст Украине дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, бронебойные средства, артиллерийские снаряды для контрнаступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках визита в Соединенные Штаты Америки Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Темой переговоров стало продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния армии РФ.

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