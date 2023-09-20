'Мы на финишной прямой': Зеленский высказался по поводу ATACMS для Украины и шансов на большой прорыв в контрнаступлении

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает нынешнее контрнаступление Сил обороны, которое у многих вызвало беспокойство, якобы оно "не достигает ожидаемых результатов". Он убежден, что Украина находится на финишной прямой и выразил надежду, что для успеха в этом США все же предоставят ВСУ ожидаемые ракеты большой дальности ATACMS.

Об этом украинский лидер говорил с журналистом CNN Вольфом Блицером. Интервью записывалось после его выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября.

Во время интервью поинтересовались, верит ли президент в большой прорыв Украины во время нынешнего контрнаступления, на что он ответил: "На самом деле этого никто не знает".

"Но я думаю, что у нас будет больше успеха. Мы на финишной прямой, я в этом уверен", – сказал Зеленский, отметив успехи украинских воинов на востоке.

В то же время подчеркнул, что для достижения большего успеха украинская армия нуждается в дальнобойных ракетах ATACMS (партнеры уже обещали их предоставить, но американский лидер Джо Байден все еще рассматривает этот вопрос. – Ред.). Президент признал: неполучение такого оружия будет для Украины "большой потерей".

Видео дня

На заявления скептиков относительно увеличения военной помощи Киеву, Зеленский заявил: "Тем, кто не видел войны вблизи, трудно сравнивать внутренние проблемы, например гражданские права или энергетику, с экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается атакованная страна". По его словам, такие вызовы просто нельзя сравнивать.

Поэтому президент подчеркнул, что и дальше будет сосредотачиваться на вопросе получения от США большего количества ракет большой дальности: они нужны для сохранения боевых возможностей, а не для того, чтобы бить по территории РФ.

"Для нас будет потерей, если оружие не будет предоставлено. Это приведет к большим потерям на поле боя и в других местах", – сказал Зеленский.

Он также подтвердил потребности ВСУ в большем количестве систем противовоздушной обороны, в частности комплексов Patriot для защиты гражданских районов.

Добавим, в этом же интервью Зеленский ответил на упреки Трампа, который выразил желание "остановить кровопролитие в Украине", но не назвал, кто тогда будет победителем в войне. Украинский лидер предложил одиозному экс-президенту США представить свой "мирный план", но не такой, где будет хоть намек на уступки Украиной территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские СМИ ранее писали, что даже визит Зеленского в США не станет залогом успеха в получении Украиной ATACMS. Там подчеркнули, что в Белом доме все еще продолжаются дебаты по поводу такой военной помощи Киеву и ответ якобы будет отрицательным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!