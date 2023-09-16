Во время визита Зеленского в США не будет объявлено о предоставлении Украине ATACMS – СМИ

Визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты на следующей неделе не станет залогом получения Украиной дальнобойных ракет ATACMS, необходимым в ходе контрнаступления. В Белом доме продолжаются дебаты на тему оказания военной помощи украинской армией именно в этом виде снарядов, но пока результат, скорей, отрицательный.

Об этом сообщили в Axios, ссылаясь на источники из администрации Джо Байдена. Американские чиновники боятся, что Украина будет использовать тактические ракеты большой дальности по территории государства-агрессора РФ.

Также источники утверждают, что Вашингтон всерьез воспринял предупреждения Москвы о том, что предоставление Киеву ATACMS станет последней красной линией. Что последует за этой угрозой, в публичном пространстве не оговаривалось.

Напомним, в ближайший четверг в США анонсирован визит Зеленского в США для встречи с Байденом. Лидеры государств проведут переговоры о стратегическом сотрудничестве на фоне продолжения российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Вашингтоне отметили, что как Силы обороны будут использовать ракеты ATACMS, будет их делом, хотя США не поощряет использование американского оружия за пределами Украины. В то же время, он отметил, что украинцы должны уметь эффективно использовать такие ракеты.

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