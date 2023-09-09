Склады и мосты оккупантов в опасности: США дают Украине ракеты ATACMS – на что они способны

Администрация президента США Джо Байдена, скорее всего, отправит Силам обороны Украины ракеты большой дальности ATACMS для оказания помощи в борьбе с российским полномасштабным вторжением. В Белом доме якобы уже близки к принятию такого решения.

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Об этом 8 сентября сообщило издание ABC News с ссылкой на официальные источники в Вашингтоне. Такую информацию журналисты получили от американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Второй чиновник заявил, что решение о передачи Украине ракет ATACMS уже "на столе". Вероятно, это вооружение будет включено в следующий пакет помощи Киеву. В то же время он добавил, что окончательное решение еще не принято. По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

Что такое ATACMS?

Это управляемые баллистические ракеты, способные точно поражать цели на расстоянии от 165 до 310 км в зависимости от модификации. Снаряды запускаются из установок М142 HIMARS и M270 MLRS.

Впервые ATACMS были использованы во время операции "Буря в пустыне" – для уничтожения батарей ПВО и узлов связи иракских войск. За время операции американцы поразили около 200 грузовых автомашин и техники. Эффективность боевого применения этих систем оказалась достаточно высокой.

Оперативно-тактическая ракета ATACMS совершает свой полет по так называемой полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по заранее запрограммированной жесткой траектории, а весь последующий полет после достижения апогея происходит в управляемом режиме. Управление ракетой осуществляется с помощью аэродинамических рулей по сигналам от бортовой системы управления, которая непрерывно определяет предполагаемую точку падения и вырабатывает команды для совмещения ее с целью.

Технические данные

В настоящее время ракетные комплексы могут использовать ракеты ATACMS четырех типов. Из них только одна (MGM-168A ATACMS Block 4A) несет осколочно-фугасную боевую часть.

Три других снаряда комплектуются кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами, количество которых зависит от типа и назначения.

– Головная часть ракеты MGM-140A несет 950 боевых элементов весом 560 кг.

– В MGM 140B 300 боевых осколочных элементов весом 160 кг.

– MGM 164A имеет 13 самонаводящихся боевых элемента общим весом 450 кг.

– MGM 164B несет 6 самонаводящихся боевых элементов весом 268 кг.

Тип двигательной установки: твердотопливная.

Общий вес: MGM-140A – 1679 кг, MGM 140B – 1320 кг, MGM 164A – 1480 кг, MGM 164B – 1463 кг.

Длина ракеты: 3,98 м.

Размах крыльев: 0,82 м.

Что дадут ракеты ATACMS?

Пока что у Украины есть снаряды, которые бьют на 70-80 км – ими ВСУ уже уничтожают склады и штабы оккупантов. Но если Киев получит дальнобойные снаряды, то это существенно изменит правила игры. Дело в том, что благодаря ATACMS военные получат возможность бить по стратегическим объектам агрессора на территории Крыма.

Это касается и Крымского моста – главной артерии для переброски российских военных и техники на полуостров. Кроме того, под удар попадают железнодорожное сообщение в Крыму, склады с оружием и военные базы, корабли в портах и другие "жирные" цели.

Согласно данным сервиса Google Earth, от Николаева, откуда можно было бы ударить, до ближайших секций Керченского моста 392 км, от Запорожья – около 300. Так что с помощью американских РСЗО HIMARS подобную атаку совершить возможно.

Однако военные эксперты уверены: сейчас атаковать мост нет смысла. Дело в том, что его защита обеспечивается зенитно-ракетными комплексами С-400, поэтому часть ракет они могут сбить еще на подлете. И даже если несколько снарядов и попадут, то они не разрушат прочную конструкцию моста.

"Операция по уничтожению моста вошла бы во все учебники по военному искусству. Там стоят несколько комплексов С-400, они прикрыты ТОРами, "Панцирями". Россияне даже пригнали туда баржу с отражателями – чтобы она стала приманкой для ракет с радиолокационным наведением ("Гарпунов" и "Нептунов"). Есть даже дымовые генераторы", – отмечает главный редактор Defense Express Олег Катков.

По словам эксперта, можно значительно проще и легче решить вопрос с поставками вооружения на оккупированные территории. Прежде всего, это удары по железнодорожному сообщению в Крыму. К тому же ракеты смогут "гвоздить" по целям, находящимся в Беларуси и 11 областях РФ.

И это, судя по всему, хорошо понимают в Кремле. Россия, опасаясь возможного ракетного удара, усилила противоракетную оборону моста. Там разместили баржи с отражателями, которые призваны спасти мост от ракет с радарной или лазерной наводкой. Также там стоят комплексы С-400 – они прикрыты ТОРами, "Панцирями". Кроме того, Россия уже переместила часть флота из Севастополя в Новороссийск.

У России есть чем ответить?

Да, в теории комплексы С-400 могут перехватывать баллистические цели. В то же время существует огромная разница между "бумажными возможностями" российской техники и реальностью. Во-первых, у армии РФ нет возможности прикрыть все важные объекты С-400.

Во-вторых, удары оперативно-тактических ракетных комплексов обычно предусматривают одновременный пуск серии ракет для "умерщвления" канальности, а также активное подавление средствами РЭБ РЛС противника, в том числе и имеющимися в распоряжении ВСУ.

К тому же существует целая серия примеров, когда техника оккупантов не справлялась даже с советскими снарядами "Точка-У". А они точно не имеют средств по преодолению ПРО противника, отличаются большей заметностью для РЛС и должны быть хорошо знакомы россиянам.