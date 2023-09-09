США, скорее всего, отправят в Украину ракеты ATACMS – ABC News

Администрация президента США Джо Байдена, скорее всего, отправит Силам обороны Украины ракеты большой дальности ATACMS для оказания помощи в борьбе с российским полномасштабным вторжением. В бБелом доме якобы уже близки к принятию такого решения.

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Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщило издание ABC News с ссылкой на официальные источники в Вашингтоне. Такую информацию журналисты получили от американского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

При этом, по его словам, планы могут быть изменены до официального объявления.

Второй чиновник заявил, что решение о передачи Украине ракет ATACMS уже "на столе". Вероятно, это вооружение будет включено в следующий пакет помощи Киеву. В то же время он добавил, что окончательное решение еще не принято. По словам чиновника, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит ракеты.

Дальность ракет ATACMS – около 300 км в зависимости от версии. Использование ATACMS может позволить Украине достигать целей почти в четыре раза дальше, чем с помощью имеющихся в настоящее время типов вооружений, говорится в материале.

Администрация Байдена до сих пор отклоняла просьбы президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении этих ракет, даже после того, как Великобритания и Франция отправили аналогичные ракеты Storm Shadow, из-за опасений как по поводу эскалации отношений с Россией, так и по поводу сохранения собственных арсеналов.

Однако, как рассказали журналистам два проинформированных источника, решение Вашингтона относительно передачи Украине ATACMS может облегчить "удивительное открытие". Как оказалось, США обнаружили, что в их арсенале больше ATACMS, чем первоначально предполагалось.

"Пока неясно, насколько исправен вновь обнаруженный запас и какой именно тип ракет он содержит. ATACMS существует в нескольких формах: от ракет с большими фугасными боеголовками до версий противопехотных кассетных боеприпасов, которые сбрасывают на цели сотни бомб", – говорится в статье.

ATACMS – это управляемая ракета "земля – земля" американской разработки, которую можно запускать из HIMARS или MLRS M270. Дальность – от 165 до 310 км в зависимости от модификации.

Ракета обладает улучшенным пакетом наведения с глобальной системой позиционирования. Снаряд несет в себе осколочно-фугасную боеголовку класса WDU18 массой 500 фунтов (более 220 кг).

Как сообщал OBOZREVATEL, ракеты ATACMS и истребители F-16 будут способствовать освобождению территорий, однако для успешного контрнаступления ВСУ необходим надводный флот. Так, в случае освобождения Приазовья необходимо брать под контроль все украинские порты на Азове, а также территориальные воды, считает эксперт Центра оборонных стратегий капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко.

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