'Надо брать под контроль все наши порты на Азове': эксперт рассказал, как F-16 и ATACMS могут помочь ВСУ в контрнаступлении

Ракеты ATACMS и истребители F-16 будут способствовать освобождению территорий, однако для успешного контрнаступления Вооруженным силам необходим надводный флот. Так, в случае освобождения Приазовья необходимо брать под контроль все украинские порты на Азове, а также территориальные воды.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал эксперт Центра оборонных стратегий, капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко. В частности, он напомнил, что ATACMS – это сухопутная ракета, применяемая с системами M270 MLRS или HIMARS.

"Конечно, современные военные операции носят объединенный характер. Во время освобождения побережий Крыма, Приазовье такие удары будут способствовать освобождению территорий. Всех вопросов они не решат, но это будет очень правильная помощь", – сказал он.

Относительно F-16 эксперт отметил, что "это современные самолеты, поскольку постоянно проводится их обновление". Они могут быть полезны и для морской безопасности, потому что могут применять ракеты "Гарпун". Часть истребителей может совершать прикрытие, другие будут запускать ракеты.

"Но без надводного флота мы ничего не сделаем. Это показывает практика и опыт. Особенно важно для нас сейчас позаботиться о том, что в случае освобождения Приазовья нам нужно сразу брать под контроль все наши порты на Азове, а также территориальные воды. Это очень важно. Нужно, чтобы были плавсредства, которые мы могли бы перебросить туда для выполнения этих задач", – пояснил Рыженко.

Он добавил, что в Черном море также важно провести разминирование и взять под контроль акваторию, в чем пригодятся морские дроны.

"В северо-западной части Черного моря также очень важно разминирование и контроль морского участка. Кстати, морские беспилотники могут быть очень полезны именно в варианте противоминных. Они намного дешевле противоменных кораблей и могут выполнять фактически те же задачи в пределах ближней морской зоны. Побережья у наших портов, в Одесской области, мелководные. Там глубины до 50 метров. Вышки Бойко, остров Змеиный и т.д.", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений. Силы обороны нанесли ощутимые потери врагу, 12 раз ударив по районам сосредоточения оккупантов.

– Всего за сутки было ликвидировано около 610 военных РФ. Общая численность погибших захватчиков достигла 266 290.

– В ISW отметили, что ВСУ продолжают наступление на западе Запорожской области и продвинулись к Вербовому. Тем временем у войск РФ больших проблемы – их ждет "ловушка".

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