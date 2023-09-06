Минус 610 оккупантов, танки и артистемы: Генштаб обновил статистику потерь России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 610 российских оккупантов. Так что общая численность "армии 200-х" РФ за весь период полномасштабной войны уже достигла 266 290 захватчиков.

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Об этом утром 6 сентября сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Также говорится, что россияне не досчитались 81 единицы техники.

В частности, на металлолом отправились: 8 танков (в общей сложности за время полномасштабной войны 4497), 12 боевых бронированных машин (8682), 36 артиллерийских систем (5685), 1 РСЗО (748), 1 средство ПВО (505), 7 БПЛА уровня (4519), 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8190); 1 единица специальной техники (852).

Напомним, 5 сентября во временно оккупированный пгт Мироновское Донецкой области посетила "бавовна". В результате российские захватчики понесли значительные потери – ВСУ уничтожили склад военного снаряжения оккупантов.

На опубликованных кадрах видно, как украинские защитники наносят сокрушительный удар по складу захватчиков. Благодаря четкой командной работе было нанесено огневое поражение врагу.

В тот же день мощные взрывы прогремели и вблизи Бердянска. "Бавовна", по словам местных жителей, посетила район населенного пункта Осипенко. По предварительным данным, прилетело по российским оккупантам, над местом прилета поднялся дым.

Каналы оккупантов поспешили сообщить, что ПВО сбило ракету вблизи Бердянска. Но работы ПВО, которая обычно хорошо слышна и видна, на этот раз не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Нацгвардейцы из 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" в Донецкой области ликвидировали вражескую 23-мм зенитную установку. Такую "добычу" непросто подстрелить, ведь эти установки редко остаются на одном месте на передовой.

– 5 сентября в Генштабе сообщили, что накануне ВСУ проредили армию РФ еще на 560 наемников и 122 единицы техники. В общей сложности за время полномасштабной вооруженной агрессии Россия потеряла около 265 680 солдат.