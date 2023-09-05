ВСУ проредили армию РФ еще на 560 наемников и 122 единицы техники с вооружением

Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали еще 560 российских оккупантов и 122 единицы их техники с вооружением. В частности, сожгли ряд артсистем, танков и обезвредили три десятка дронов, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там напомнили, что данные по потерям захватнического войска постоянно уточняются.

Так, с начала вторжения в Украину армия РФ больше всего поредела на личный состав – по состоянию на 5 сентября 2023-го уже 265 680 ее военнослужащих "демилитаризированы".

Накануне же, кроме живой силы, наши воины отминусовали 38 артиллерийских систем (в общем 5649), девять танков (4489), семь боевых бронированных машин (8670), шесть РСЗО (747) и средство ПВО (504) врага.

В небе был сбит 31 российский БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4512), на земле уничтожены 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8175), четыре – спецтехники (851).

Также за время боевых действий защитники обезвредили 1447 крылатых ракет, 316 вертолетов, 315 самолетов, 19 кораблей/катеров оккупационной армии РФ.

Подсчитано, что Силы обороны Украины за неделю уничтожили восемь батальонов армии РФ вместе с техникой. По живой силе это 3810 ликвидированных оккупантов, а по железу – минус условно три танковых и три мотострелковых батальона, 10 артиллерийских дивизионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на видео попало, как бойцы ВСУ точными ударами уничтожили минометную позицию оккупантов. По врагу работали украинские "птички" – дроны в руках воинов 59-й бригады.

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