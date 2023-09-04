Работали украинские 'птички': ВСУ точными ударами уничтожили минометную позицию оккупантов. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать военную технику оккупантов. Так, украинские защитники уничтожили минометную станцию россиян.

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Об этом стало известно из Telegram-канала общественного деятеля Сергея Стерненко. Он показал кадры боев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Для атаки по вражеским позициям бойцы Вооруженных сил Украины использовали беспилотники.

"59-я бригада приобретенными вами дронами уничтожает минометную позицию с россиянами", – говорится в сообщении.

Точное место, где произошел инцидент, осталось неизвестным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что Силы обороны Украины ликвидировали на фронте очередную партию российских оккупантов. Среди "денацифицированных" захватчиков заметили по меньшей мере трех подполковников и четырех майоров.

– ВСУ продолжают наступательные операции на южном направлении, в то же время оккупанты пытаются разведать обстановку в этих районах, хотя из задач им не всегда удается вернуться. Так, на юге украинским защитникам удалось уничтожить 7 лодок российских диверсионно-разведывательных групп.