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Работали украинские "птички": ВСУ точными ударами уничтожили минометную позицию оккупантов. Видео

Анастасия Ковалева
War
1 минута
330
Работали украинские 'птички': ВСУ точными ударами уничтожили минометную позицию оккупантов. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать военную технику оккупантов. Так, украинские защитники уничтожили минометную станцию россиян.

Видео дня

Об этом стало известно из Telegram-канала общественного деятеля Сергея Стерненко. Он показал кадры боев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Для атаки по вражеским позициям бойцы Вооруженных сил Украины использовали беспилотники.

"59-я бригада приобретенными вами дронами уничтожает минометную позицию с россиянами", – говорится в сообщении.

Точное место, где произошел инцидент, осталось неизвестным.

Работали украинские "птички": ВСУ точными ударами уничтожили минометную позицию оккупантов. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что Силы обороны Украины ликвидировали на фронте очередную партию российских оккупантов. Среди "денацифицированных" захватчиков заметили по меньшей мере трех подполковников и четырех майоров.

– ВСУ продолжают наступательные операции на южном направлении, в то же время оккупанты пытаются разведать обстановку в этих районах, хотя из задач им не всегда удается вернуться. Так, на юге украинским защитникам удалось уничтожить 7 лодок российских диверсионно-разведывательных групп.

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