Минус три подполковника и четыре майора: ВСУ ликвидировали очередную партию оккупантов. Фото

Силы обороны Украины ликвидировали на фронте очередную партию российских окупантов. Среди "денацифицированных" захватчиков заметили по меньшей мере трех подполковников и четырех майоров.

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Фото "хороших россиян" опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Среди других ликвидированных военных преступников – также капитаны и лейтенанты.

Так, по данным Штефана, среди погибших:

– командир 91 отдельного артиллерийского дивизиона подполковник Илья "Волга" Рогачев;

– командир танкового батальона подполковник Марат Гарипов;

– майор Александр Перинский;

– майор Роман Шалаев;

– подполковник мусора Александр Беспалов;

– майор мусора Андрей Алексеев;

– майор Иван Притуляк;

– капитан Сергей Тишковский;

– старший лейтенант Сергей Буриков;

– старший лейтенант Давид Хугаев;

– старший лейтенант Игорь Пильтенко;

– лейтенант Никита Семенников.

Напомним, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ продолжают наступательные операции на южном направлении, в то же время оккупанты пытаются разведать обстановку в этих районах. Однако когда россияне выезжают на задание, они так и не возвращаются. В частности, на юге украинским защитникам удалось уничтожить 7 лодок российских диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подтвердил, что страна-агрессор Россия задумала в рамках новой волны мобилизации набрать в армию еще 450 тысяч человек. Он призвал этого не бояться, поскольку все эти оккупанты будут ликвидированы в Украине.

– Ранее украинские воины ликвидировали очередного российского оккупанта – кузнеца из Пензенской области Илью Бухольцева. 41-летний захватчик в свое время стал победителем фотоконкурса "Мачо в селе Архангельское 2012".

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