Минус три подполковника и четыре майора: ВСУ ликвидировали очередную партию оккупантов. Фото
Силы обороны Украины ликвидировали на фронте очередную партию российских окупантов. Среди "денацифицированных" захватчиков заметили по меньшей мере трех подполковников и четырех майоров.
Фото "хороших россиян" опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Среди других ликвидированных военных преступников – также капитаны и лейтенанты.
Так, по данным Штефана, среди погибших:
– командир 91 отдельного артиллерийского дивизиона подполковник Илья "Волга" Рогачев;
– командир танкового батальона подполковник Марат Гарипов;
– майор Александр Перинский;
– майор Роман Шалаев;
– подполковник мусора Александр Беспалов;
– майор мусора Андрей Алексеев;
– майор Иван Притуляк;
– капитан Сергей Тишковский;
– старший лейтенант Сергей Буриков;
– старший лейтенант Давид Хугаев;
– старший лейтенант Игорь Пильтенко;
– лейтенант Никита Семенников.
Напомним, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ продолжают наступательные операции на южном направлении, в то же время оккупанты пытаются разведать обстановку в этих районах. Однако когда россияне выезжают на задание, они так и не возвращаются. В частности, на юге украинским защитникам удалось уничтожить 7 лодок российских диверсионно-разведывательных групп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов подтвердил, что страна-агрессор Россия задумала в рамках новой волны мобилизации набрать в армию еще 450 тысяч человек. Он призвал этого не бояться, поскольку все эти оккупанты будут ликвидированы в Украине.
– Ранее украинские воины ликвидировали очередного российского оккупанта – кузнеца из Пензенской области Илью Бухольцева. 41-летний захватчик в свое время стал победителем фотоконкурса "Мачо в селе Архангельское 2012".
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