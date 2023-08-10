'Мачо на селе': в Украине ликвидировали оккупанта из Пензенской области, хваставшегося 'гламурными' фото

Украинские воины ликвидировали очередного российского оккупанта – кузнеца из Пензенской области Илью Бухольцева. 41-летний захватчик в свое время стал победителем фотоконкурса "Мачо на селе Архангельское 2012".

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Воспоминания о былом "успехе" заставляли Бухольцева постить "гламурные" фото спустя многие годы после участия в конкурсе, однако украинские воины оборвали карьеру "топ-модели" из путинской армии. О ликвидации оккупанта сообщил OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

"ВСУ ликвидировали Топ-Модель и Победителя фотоконкурса "Мачо на селе Архангельское 2012" Пензенской области, по совместительству местного кузнеца Илью Бухольцева", – отметил Комахидзе.

В появившихся в местных СМИ некрологах отмечено, что уроженца города Тавда Свердловской области, а с 1995 года – жителя села Архангельское в Пензенской области ликвидировали в Украине 30 июля.

До бесславной гибели он в своем селе занимался ковкой по металлу и даже обзавелся собственной кузницей. Однако, похоже, дело было не прибыльным. Поэтому в июне 2023 года Бухольцев заключил контракт с ВС РФ и поехал навстречу своей смерти в Украину.

Уже в конце июля он был уничтожен. Его сын и дочь теперь будут утешаться "орденом мужества", который оккупанту вручили посмертно. А также "гламурными" фото, оставшимися от "мачо на селе". Часть из них опубликовал Иракли Комахидзе.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине ликвидирован очередной российский подполковник.

Защитники Украины отправили на "концерт Кобзона" уроженца новосибирской деревни Блюдчанское Анатолия Матинова. Он прослужил в российской армии 27 лет.

С 2017-го по 2022 год Матинов находился в командировке в Сирии. Далее, в феврале – сентябре 2022 года, Матинов проходил учения в Беларуси, после чего отправился в зону "СВО", где и закончил свое бесславное существование.