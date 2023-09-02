'Их утилизирует украинская земля': Буданов призвал украинцев не бояться новой волны мобилизации в РФ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что страна-агрессор Россия задумала в рамках новой волны мобилизации набрать в армию еще 450 тысяч человек. Он призвал этого не боятся, поскольку все эти оккупанты будут ликвидированы в Украины.

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В интервью журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном 1 сентября, Буданов отметил, что мобилизация в РФ продолжалась и после того, как в Кремле осенью 2022 года объявили о ее окончании.

В рамках так называемой частичной мобилизации в оккупационное войска было призвано около 350 тысяч человек, однако и после этого каждый месяц призывали 20-22 тысячи россиян.

То есть, по словам Буданова, только в рамках скрытой мобилизации на фронт отправили около 160 граждан РФ.

"Ничего страшного, как видите, не произошло. И эти 450 (тысяч мобилизованных. – Ред.), если отважатся, утилизирует украинская земля", – заверил руководитель ГУР.

Ранее в РФ в качестве стратегического резерва было 25-ая армия, однако сейчас она недоукомплектована и без подготовки берет участие в боевых действиях в Украине.

"Она пошла не на усиление, что интересно, а на замену 41-й, которая начала свое медленное движение в южном направлении", – сказал Буданов.

Как писал OBOZREVATEL:

– в Главном управлении разведки МО Украины уверены, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания, ежемесячно затрагивающая около 20 000 мужчин.

– Представитель ГУР Вадим Скибицкий отмечал: массовая мобилизация в Российской Федерации будет непопулярным решением, но у путинского режима нет другого выхода.

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