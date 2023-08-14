В Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек – ГУР

Массовая мобилизация в Российской Федерации будет непопулярным решением, но у путинского режима нет другого выхода. Руководство страны-агрессора планирует мобилизовать на войну против Украины несколько сотен тысяч человек.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он уверен, что в РФ давно идет подготовка к тому, чтобы привлечь в оккупационную армию еще больше людей.

Скибицкий сказал, что Россия намерена восстановить свою боеспособность и наступательный потенциал. "Руководство армии государства-агрессора декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад", – отметил он.

"По нашим оценкам, в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Чтобы реализовать этот план, чтобы удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение", – заявил представитель ГУР МО.

По его словам, в Кремле давно готовятся к оглашению еще одной волны мобилизации. В частности, Москва уже приняла ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку в военкомат, уклонение от мобилизации. Также для россиян увеличили призывной возраст, а повестку на войну теперь могут прислать в электронном формате.

"Напомню, что тем россиянам, которые не совершали военных преступлений и не желают участвовать в войне против Украины, наше государство гарантирует защиту в рамках проекта для добровольной сдачи в плен "Хочу жить"", – отметил Скибицкий.

Полный текст интервью нашего издания с представителем ГУР МО Украины Вадимом Скибицким можно почитать по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В одной из пропагандистских программ российские "эксперты" неожиданно заговорили о подготовке к мобилизации и предложили конфисковать яхты, а возможно даже частные самолеты олигархов в пользу Черноморского флота страны-агрессора.

– Тем временем в Bloomberg предположили, что объявление новой мобилизации в России может свести на нет восстановление экономики страны-агрессора.

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