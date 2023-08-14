Скибицкий: пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует. Интервью

Силы безопасности и обороны Украины достойно дают отпор российским оккупантам на фронте, тем временем лихорадит уже Россию. Ни дня в стране-агрессоре не обходится без взрывов и атак беспилотников – причем не только в приграничных регионах, но уже и в Москве.

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О том, что сейчас происходит в армии РФ, и о "перспективных" российских генералах, тактику ракетных обстрелов и о том, чего можно ожидать в ближайшее время – в интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

– В конце июля – начале августа мы наблюдали в России просто эпидемию поджогов военкоматов. Оккупанты стандартно обвинили во всем Украину, в частности – нашу военную разведку. А что произошло на самом деле?

– Ответственность за то, что на России массово поджигают военкоматы, несет только преступный режим Путина. Можно предположить, что россияне просто устали от начатой их властью преступной и бесперспективной войны и таким способом выражают свое несогласие с агрессивной политикой Кремля.

Так что винить российские оккупанты могут кого угодно, но чтобы найти виновных в том, что на их территории что-то горит или взрывается, им достаточно посмотреть в зеркало.

– Есть ли у ГУР информация об усилении антивоенных настроений на территории России, а также во временно оккупированном украинском Крыму?

– Во временно оккупированном Крыму тенденция настроений населения показывает, что там очень ждут освобождения. Многие люди не просто ждут, но и помогают его приближать.

Есть и другая часть людей – это россияне, которых Москва заселила на украинский полуостров в рамках преступной демографической политики; это члены семей русских оккупантов; это крымские коллаборанты.

Каждый взрыв на том или ином российском военном объекте в Крыму подталкивает убираться с полуострова вторых, но усиливает уверенность в возвращении к свободной жизни первых.

Что касается ситуации в России, то здесь антивоенные настроения в основном господствуют среди молодежи, а более зрелые и пожилые люди продолжают поддерживать ведение боевых действий против Украины.

В целом большинство российского населения, это около 70%, поддерживает продолжение войны, но это такая кухонно-диванная поддержка – идти в окопы и искать смерть на поле боя в Украине желающих в РФ немного.

– Российские "военкоры" стали все чаще в своих Telegram-каналах вспоминать о предстоящей мобилизации – и это бросается в глаза. Скрытая, без объявления – и так в РФ продолжается, но заговорили о "настоящей", "массовой". Начали готовить общественное мнение? Есть ли у ГУР новые данные о намерении мобилизовать в РФ то или иное количество россиян?

– Агрессор намерен восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии. Руководство армии государства-агрессора декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

По нашим оценкам, в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Чтобы реализовать этот план, чтобы удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение.

Массовая мобилизация – непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода. Они уже давно к этому готовятся.

Государство-агрессор уже приняло ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации. Также в России увеличили призывной возраст, а повестку на войну теперь присылают в электронном формате.

Напомню, что тем россиянам, которые не совершали военных преступлений и не желают участвовать в войне против Украины, наше государство гарантирует защиту в рамках проекта для добровольной сдачи в плен "Хочу жить".

– В приграничной Белгородской области РФ начали вооружать так называемые отряды самообороны. Это просто показательная акция или нечто иное?

– Активности российских добровольцев в Белгородской и других приграничных с Украиной областях показали, что у Москвы дырявая граница, и контролировать всю территорию России путинская диктатура просто не в состоянии.

Вооружение отрядов самообороны выглядит как пропагандистская акция для внутреннего потребления: мол, вот выдаем вам Калашникова и УАЗ – теперь-то вы будете защищены! Но насколько способны эти отряды самообороны создавать проблемы для Украины – вопрос риторический. А вот риски для внутренней ситуации в России вооруженные "народные дружинники" вполне могут создать.

– Некоторое время назад ходили слухи об аресте командующего российскими ВДВ Михаила Теплинского, но он все же "воскрес". Однако до сих пор нет достоверной информации о бесследно пропавшем генерале армии Суровикине, вместе с которым пропали его заместитель генерал-полковник Андрей Юдин, а также генерал-лейтенант Владимир Алексеев – заместитель начальника ГУ (ГРУ) генштаба ВС РФ, одна из ключевых фигур в работе с "Вагнером". Имеет ли ГУР новую информацию о них?

– Вы же знаете, что Теплинского на России считают перспективным генералом. Есть информация о том, что он даже претендует на место начальника российского генштаба Герасимова.

Управленческие навыки Теплинского на войне против Украины позволили нашим Силам безопасности и обороны уничтожить или вывести из строя более половины элитных воздушно-десантных войск России. С такими показателями мы в Украине тоже можем согласиться, что это действительно неплохой российский генерал.

Да, он исчез после того, как публично произнес чувствительную для Кремля информацию о раненых российских десантниках, а теперь снова появился – с заявлением о намерении сформировать новые полки и дивизию. Посмотрим, что из этого выйдет у "перспективного" генерала.

Что касается других российских военных преступников Суровикина, Юдина и Алексеева, поддерживавших связи с опальным Пригожиным, то с ними проводят работу российские спецслужбы. Может быть, они еще появятся на людях, а может быть, и нет.

– Изменилась ли в последнее время тактика обстрелов оккупантов? Если да, то в чем именно?

– Изменение тактики состоит в том, что они комбинируют разные типы вооружений во время воздушных атак, но количество ракет в одной волне удара уменьшилось. Также россияне имитируют пуски, используют фальш-цели, производят разведку, в том числе и космическую.

Они стремятся выявить пробелы, чтобы обойти нашу систему ПВО или поразить наши комплексы для защиты угроз с воздуха.

Сейчас в России снова пытаются накопить запасы дальнобойного вооружения, чтобы продолжать ракетный террор.

– По некоторым данным, Россия увеличила производство беспилотников типа "Ланцет", строит заводы по производству FPV-дронов и собирается наладить производство "Шахедов". Поэтому спикер Воздушных сил Юрий Игнат заговорил о возможном намерении оккупантов осенью снова попытаться отправить Украину в блэкаут. Есть ли такая информация у ГУР?

– Да, я подтверждаю, что в осенне-зимний период государство-агрессор снова намерено атаковать нашу критическую инфраструктуру, в частности энергосистему. Для этого россияне в том числе накапливают вооружение и проводят разведку для определения приоритетных объектов на территории нашего государства. Поэтому нам тоже нужно готовиться и усиливать защиту наших городов и общин. Собственно, мы это и делаем.

Это что касается информации о намерении России отправить нас в блэкаут, используя ракетное вооружение и дроны дальнего радиуса типа "Шахедов".

Что касается "Ланцетов" – это боевые беспилотники, которые предназначены для поражения наших систем ПВО, артиллерии и других видов оружия на фронте. Эти дроны действительно являются проблемой для нашей армии, но мы стараемся найти эффективную защиту от них.

FPV-дроны доказали свою эффективность на поле боя. Это дешевое и эффективное оружие. И мы, и враг работаем в направлении того, чтобы наладить производство и системную подготовку операторов.

– В России любят "сакральные даты". Стоит ли нам ждать массированных ударов в День Независимости?

– На День Независимости Украины агрессивная Россия, конечно, может прибегнуть к очередному акту ракетного терроризма. Это может произойти днем ранее или днем позже. Или продолжаться несколько дней и несколько волн.

Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-нибудь из украинцев. В этой ситуации рекомендации остаются те же, которые действуют все время полномасштабной войны: слышишь тревогу – иди в укрытие.

Но должен сказать также, что День Независимости Украины – это наш главный государственный праздник. За нее боролось очень много поколений украинцев, и эта борьба продолжается сегодня. Это мотивация для всех Сил безопасности и обороны нашего государства продолжать свою упорную и креативную работу.

Не в украинских городах, а в России должны тревожиться перед Днем нашей Независимости, как в любой другой день, потому что, пока оккупанты находятся на нашей земле, спокойной жизни Московия не увидит и не почувствует.

– Министр обороны России Шойгу посетил Северную Корею. Каким вооружением она действительно может "поделиться" со страной-агрессором? И как это может сказаться на ходе войны?

– Визит российского министра в Северную Корею на самом деле очень показателен. У государства-агрессора в этой войне нет влиятельных союзников. Так что Шойгу должен обивать пороги бедных тираний в поисках оружия. У россиян сейчас есть серьезная потребность прежде всего в боеприпасах к артиллерии.

По моему мнению, Северная Корея вряд ли может усилить путинский режим так, чтобы это как-то кардинально отразилось на ходе боевых действий.

В контексте визита россиян в Пхеньян также можно вспомнить о скандале, возникшем сразу после возвращения Шойгу в Россию. В публичную плоскость вытекла информация о том, что хакеры, которых связывают с северокорейским режимом, сумели взломать и проникнуть в компьютерные сети российского завода под названием "НПО Машиностроение".

Этот завод занимается разработкой и изготовлением российских крылатых и баллистических ракет, а также спутниковых систем. Выходит, что так называемый северокорейский брат просто, как говорят россияне, "облапошил" Москву, украл их ценные военные секреты.

Я не склонен полагать, что информация о хакерской атаке была одним из факторов в переговорном наборе российского министра, но такую опцию исключать тоже нельзя.

Так или иначе, визит российского министра в Северную Корею выглядит как очередной "пшик" так называемой российской дипломатии.

– В западной прессе то и дело высказываются предположения о возможном новом "большом наступлении России". Есть ли реальные предпосылки для таких выводов?

– Большое наступление России прочили этой зимой, но оно провалилось. Теперь допускают такую возможность сейчас. Я скажу так: мы не увидим в обозримом будущем чего-то такого, с чем не готовы столкнуться.

Совокупность многих факторов и реальная ситуация показывают, что Россия получает по зубам и пытается использовать все, что она имеет, чтобы замедлить наше наступление, разрушить наше внутреннее единство, доверие между Украиной и нашими партнерами.

Они хотят выиграть время, чтобы накопить оружие и восстановить боеспособность своей оккупационной армии. Наша задача – этого не допустить. Агрессор каждый день должен чувствовать наш праведный гнев за все совершенные им военные преступления. И он ощущает.

Да, нашим Силам безопасности и обороны нелегко, но у нас нет другого выхода, кроме как продолжать борьбу, и мы двигаемся вперед мудро и смело.