'Меры продолжаются': в ГУР рассказали, сколько мужчин мобилизуют в России ежемесячно

В России продолжается полноценная мобилизационная кампания. Страна-агрессор ежемесячно мобилизует около 20 тысяч мужчин.

Видео дня

Мобилизация преимущественно носит принудительный характер, в то же время она не затрагивает детей российских чиновников. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов во время брифинга в Медиацентре, передает "Укринформ".

"Ежедневно и ежемесячно эти мероприятия продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуются. Недавно мэр Москвы Собянин назвал интересную цифру – 45 тысяч москвичей, якобы находящихся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тысяч. Это значит, что мэр признался, что за несколько месяцев лишь 10 тысяч москвичей дополнительно мобилизовали. Разными способами, разными методами, но эта кампания продолжается", – рассказал Юсов.

Он отметил, что конкретно речь идет о принудительной мобилизации, при этом дети чиновников и олигархов не подпадают под это мероприятие. Основное внимание уделяется тем, кто недавно получил российский паспорт. Юсов добавил, что существует высокая вероятность, что те, кто недавно получил или планирует получить российское гражданство, будут схвачены и отправлены на войну.

Поэтому, чтобы сохранить жизнь, у россиян есть только один путь – добровольно отправиться в плен.

"Сдача в плен является гарантией безопасности, жизни и достоинства. Это означает отказ от выполнения преступных приказов", – заявил Юсов.

Напомним, что спецслужбы страны-агрессора России готовятся к проведению фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины. Уже в сентябре 2023 года Кремль попытается легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

Ранее сообщалось, что представитель созданного Гиркиным "Клуба раздосадованных патриотов" вдруг признал масштабные преступления, которые совершали оккупанты на временно оккупированной части украинского Донбасса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!