В ГУР обратились с призывом к жителям оккупированных территорий из-за псевдовыборов, которые готовит Россия

Спецслужбы страны-агрессора России готовятся к проведению фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины. Уже в сентябре 2023 года Кремль попытается легитимировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией.

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Однако все причастные к незаконному проведению этого мероприятия будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права. Так же, как это уже происходило с предателями и коллаборантами, предупредили в Главном управлении разведки Миноборны.

Там обратились с призывом к гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах. В частности о:

– коллаборантах среди местных жителей и их кураторов из России (личные данные, адреса, номера авто, телефонные номера и т. д.);

– так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций;

– свидетельствах фальсификаций и нелегитимности проведения "выборов".

В то же время в ГУР уже поблагодарили патриотов за качественное сотрудничество. Ведь предоставленная ими информация будет способствовать приближению поражения РФ и поможет выявлению:

– пунктов дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

– складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

– мест размещения, хранения и ремонта военной техники;

– размещения средств РЭР и РЭБ (характерный признак – антенны и локаторы);

– штабов и пунктов управления захватническими войсками;

– мест хранения и дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Эту и другую полезную информацию, помогающую освободить наше государство от оккупантов, можно отправлять в официальный бот ГУР – https://t.me/povertaemosvoe_bot.

"Благодарны каждому и каждой, кто вносит вклад в победу и возвращение всех оккупированных территорий Украины!" – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра национального сопротивления, оккупанты на временно захваченных территориях Украины готовятся к фальсификации своих псевдовыборов. Для этого уже сейчас туда свозят представителей кремлевских молодежных движений, в частности для организации "голосования по месту жительства".

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