Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины готовятся к фальсификации незаконных "выборов". Для этого уже сейчас на ВОТ свозят представителей кремлевских молодежных движений, в частности для организации "голосования по месту жительства".

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Также назначенные Кремлем гауляйтеры хвастаются захватом украинских предприятий, которые либо разграбляются и вывозятся на территорию РФ, либо начинают наполнять карманы российских захватчиков. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

Российские захватчики уже приступили к подготовке к фейковым "выборам", которые на временно оккупированных территориях Украины Москва планирует провести в "единый день голосования" 10 сентября. С этой целью в Украину прибывают так называемые активисты кремлевских молодежных движений.

"Так, "активисты" из "движения первых", свезенные из России и разбавленные местными пособниками, будут организовывать "голосование по месту жительства", то есть имитировать избирательный процесс с урнами среди пустых домов в окружении российских солдат. Также они будут привлечены как "наблюдатели" к избирательным участкам, где также будут отвечать за фальсификацию явки и заранее определенных результатов", – рассказали в ЦНС.

В настоящее время этих российских "гастролеров" инструктируют в местных фейковых избиркомах.

"Центр национального сопротивления отмечает, что организация псевдовыборов на ВОТ является коллаборационизмом, за что каждый понесет ответственность согласно УК Украины", – отметили в Центре.

Тем временем на оккупированной части Запорожья захватчики пытаются как можно больше разграбить. При этом они еще и хвастаются награбленным.

"Гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий представил своим московским хозяевам "программу развития региона". Оккупанты заявляют, что в основе программы лежит "государственно-частное партнерство". Однако по факту речь идет о захвате украинских предприятий, которые россияне "национализируют" и затем отдают своим подставным лицам", – констатировали в Центре национального сопротивления.

После "национализации" промышленные предприятия разграбляются, их активы вывозятся в РФ. Если речь идет о ресурсах или сельском хозяйстве, захватчики обогащаются за их счет.

Напомним, ранее в ЦНС назвали факторы, свидетельствующие о подготовке Кремлем провокации на Курской АЭС. В распоряжении Центра появились документы о согласовании плана эвакуации из Курской области "при применении противником вооружений". Правда, эвакуировать собираются далеко не всех: максимальное количество эвакуированных составит чуть более 10% населения одного только Курска.