Во время "освобождения" Донецкой и Луганской областей Украины российские оккупанты устраивали тотальный грабеж на оккупированных территориях. Они вывозили все, до чего могли дотянуться, включая сельськохозяйственную технику.

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Беспредел, который творили "освободители" из РФ, поверг в ужас население оккупированных территорий Донбасса, поэтому многие жители Донетчины и Луганщины пошли в Вооруженные силы Украины, чтобы отомстить оккупантам за смерти, горе и разрушения. Об этом внезапно заявил единомышленник военного преступника Игоря Гиркина Максим Калашников.

Представитель созданного Гиркиным "Клуба рассерженных патриотов" внезапно признал масштабные преступления, которые творили оккупанты на временно оккупированной части украинского Донбасса.

"С территорий освобождаемых Луганской и Донецкой областей, как мне вот рассказывали, вывозили все, что могли. Вплоть до сельхозтехники. Простите, на этих освобожденных территориях – а это русский Донбасс – люди после такого "освобождения" в кавычках идут в ВСУ, мстить. Потому что им сломали жизнь, отняли жилье в ходе такого "освобождения" гибли их родные и близкие", – заявил Калашников.

Напомним, 21 июля стало известно, что в России задержали террориста Гиркина, который обозвал Путина "ничтожеством" и призвал его отказаться от власти.

В тот же день российский суд определил для него меру пресечения: военного преступника закрыли в СИЗО до 18 сентября.

Ему вменяют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. По этому обвинению террористу "светит" до 5 лет заключения.

По словам его адвоката, причиной уголовного дела стали два поста в Telegram-канале, где Стрелков "выразил мнение относительно проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков".

2 августа следствие в РФ засекретило дело Гиркина: согласно официальному заявлению, оно составляет государственную тайну. Соратники террориста, а также его супруга при этом не могут понять, что такого секретного есть в невыплате зарплат военнослужащим ВС РФ, пост о которой стал формальным предлогом для задержания Гиркина.