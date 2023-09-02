Украинские защитники на юге уничтожили 7 лодок российских ДРГ

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции на южном направлении, в то же время оккупанты пытаются разведать обстановку в этих районах. Однако когда россияне выезжают на задание, назад они так и не возвращаются.

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Так, на юге украинским защитникам удалось уничтожить 7 лодок российских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо TV ".

"Каждый раз, пытаясь разведать, что творится на левобережье, враг высылает свои диверсионно-разведывательные группы на лодках. За минувшие сутки минус 7 таких лодок у оккупанта. То есть каждый раз, когда группа противника выезжает на задачу, она больше не возвращается", – отметила спикер.

Гуменюк также рассказала, что Вооруженные силы Украины в Херсонской области продолжают продвигаться, в частности, на левом берегу. А попытки оккупантов продвинуться глубже на правом берегу фактически прекратились.

"Попытки врага подойти ближе, чтобы бить по правобережью, фактически прекратились. Потому что пытаясь туда подвинуться, они подвергают себя опасности. Подрываясь на минах, которые сами заложили, или подвергаясь нашей контрбатарейной борьбе" – отметила спикер.

Напомним, что за август 2023 года оккупанты запустили по территории Украины 398 средств поражения. Для своих атак они использовали 167 ракет и 231 ударный беспилотный летательный аппарат типа "Шахед". Всего украинским силам ПВО удалось уничтожить 152 единицы ударных беспилотников врага, что составляет 65,80% общего количества использованных во время атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что США впервые отправят в Украину бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран. Их будут запускать из американских танков Abrams, которые должны быть доставлены в ближайшие недели.

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