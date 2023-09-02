Украинская ПВО за месяц уничтожила более 150 вражеских беспилотников

За август 2023 года оккупанты запустили по территории Украины 398 средств поражения. Для своих атак они использовали 167 ракет и 231 ударный беспилотный летательный аппарат типа "Шахед".

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Всего украинским силам ПВО удалось уничтожить 152 единицы ударных беспилотников врага, что составляет 65,80% общего количества использованных во время атак БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал "monitor".

Как сообщается, оккупанты за прошедший месяц запустили 43 крылатых ракеты "Калибр ", из них Силам обороны удалось сбить 29 единиц (67,44%).

Также российская армия запустила по территории Украины:

87 единиц крылатых ракет воздушного базирования (КРПБ) Х-101/555, со сбиванием 61 единицы (70,11%);

6 единиц КРПБ Х-22 , с нулевым сбиванием;

, с нулевым сбиванием; 7 единиц аэробалистических ракет "Кинжал", со сбиванием 1 единицы (14,29%);

8 единиц ОТРК Искандер-К, со сбиванием 1 единицы (12,50%);

12 единиц ОТРК "Искандер-М", с нулевым сбиванием.

Общая успешность сил противовоздушной обороны составила 62,31%, что соответствует сбитию 248 единиц вражеского оружия, беря во внимание только указанные типы ракет.

На снижение эффективности сил противовоздушной обороны, в частности, повлияло использование баллистических ракет "Искандер-М" вдоль фронта и аэробалистических ракет "Кинжал" в регионах, не имеющих соответствующей противоракетной защиты.

Кроме того, заметна новая тенденция оккупантов, к поиску новых маршрутов для крылатых ракет, использованию нестандартных векторов запуска и повышенному маневрированию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что зима в Украине будет сложной, поскольку президент РФ Путин, вероятно, постарается создать проблемы украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия во время воздушной атаки ночью 1 сентября нанесла удар по Винницкой области. Вражеская ракета "Калибр", запущенная с акватории Черного моря, попала по одному из предприятий в регионе. Там зафиксированы повреждения, в результате действий оккупантов пострадали три человека.

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