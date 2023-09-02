'Путин будет пытаться делать нам проблемы': Данилов предупредил, что зима будет сложной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в этом году зима в Украине тоже будет сложной. Причиной этого будет безумие российского диктатора Владимира Путина, из-за которого он постарается создавать для нашей страны дополнительные проблемы в холодное время года.

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Украина уже активно готовится к зимнему периоду и действиям страны-агрессора России. Об этом Данилов сказал в интервью NV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Зима будет сложной и непростой с учетом этого сумасшедшего, который находится рядом на нашей территорий. Конечно, он будет пытаться делать нам проблемы. Но я точно могу сказать, что этот вопрос сегодня находится совсем уже в другом виде. Идет максимальная подготовка к непростому и сложному периоду", – заверил он.

По словам Данилова, вопросы подготовки к зиме уже не раз рассматривались на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего. Президент дал соответствующие поручения, так что компетентные структуры ведут определенную подготовительную работу.

Он не стал вдаваться в детали, но отметил, что многое в этой ситуации зависит именно от людей на местах и их действий.

"Это совместная работа. И есть большая проблема, когда считают, что в Киеве или в Офисе президента или кабинете премьер-министра должны решаться вопросы, которые относятся к компетенции органов местного самоуправления – имейте в виду, что это не совсем так. Сегодня каждая территориальная громада должна заниматься своей территорией для того, чтобы у них был свой свет. Это совместная работа и дело", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что оккупанты сейчас изучают энергетические объекты Украины, ищут их уязвимые места и расположение наших систем ПВО. Все это они будут анализировать, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков ракет уже осенью 2023 года.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко тем временем заявил, что предстоящий отопительный сезон будет непростым для страны. Он отметил, что, вероятно, российские войска снова будут атаковать энергетическую систему Украины.

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