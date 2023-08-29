'Враг ищет уязвимые места': Скибицкий дал прогноз, будет ли Россия массированно бить ракетами по Украине осенью

Российские оккупанты сейчас изучают энергетические объекты Украины, ища их уязвимые места и расположение наших систем ПВО. Все это они будут анализировать, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков ракет уже осенью 2023 года.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина". В то же время выразил убеждение, что враг не сможет осуществлять атаки такого масштаба, как осенью и зимой 2022-2023 годов.

По его словам, тактика и подход ударов РФ будут зависеть от того, насколько методически правильно она определит критические объекты для Украины. А для массированных ударов страна-агрессор может, вероятно, использовать и ракеты, и дроны-камикадзе.

"Это может быть один или два-три удара, направленные на один объект, чтобы его окончательно уничтожить. Однако таких массированных, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно, вероятнее всего, уже не будет", – предположил Скибицкий.

Он подчеркнул: ныне россияне осознают, что они могут не добиться своей цели, а только истощат свои запасы, как в прошлом году.

Со своей стороны, украинские Силы противовоздушной обороны будут делать все, чтобы защитить наши объекты, своевременно выявить подготовку к ударам и, соответственно, дать рекомендации энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.

Ранее Скибицкий заявил, что Россия сейчас имеет в своем арсенале по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более полутысячи километров и которыми она чаще всего атакует разные регионы Украины. По его словам, атаки РФ по Украине этим летом были не такими массированными, потому что враг вынужден экономить ракеты, чтобы накопить их запас.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики ISW подчеркнули, что Россия лишь немного пополнила свои запасы высокоточных ракет за счет консервации летом и может начать более широкую кампанию ударов против критической инфраструктуры Украины уже осенью. Но, вероятно, имеющегося количества ракет в РФ недостаточно, чтобы совершать массированные атаки, как осенью-зимой 2022-2023 годов.

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